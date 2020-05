DiRT Rally 2.0 e tanti altri titoli Codemasters in sconto fino al 90% su GamersGate!

Gli appassionati di giochi di corse o racing game che dir si voglia ben conoscono il nome di Codemasters, con il celebre publisher che negli ultimi anni si è contraddistinto per numerosi tra i migliori titoli attualmente disponibili per tale genere. Come non citare infatti ad esempio l’immenso DiRT Rally 2.0 o il comunque interessante GRID, il tutto senza dimenticare l’arcinota saga dedicata alla Formula 1. Se siete degli appassionati del genere e siete quindi interessati a recuperare qualcuna delle opere di Codemasters sarete lieti di sapere che è attualmente in offerta con sconti fino al 90% praticamente l’intero catalogo dell’editore su GamersGate, il tutto fino al prossimo 22 maggio 2020. Se siete interessati a qualche particolare titolo il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta.

Tra i titoli in offerta a tema Codemasters possiamo trovare:

Se siete alla ricerca di qualche altro titolo, nessun problema: ad essere attualmente in offerta su GamersGate sono anche tante altre opere di Codemasters, come ad esempio GRID Autosport e Rise of the Argonauts, oltre a tutti i vari capitoli annuali della saga dedicata alla F1. Se siete interessati a qualcuna di queste offerte, che vi ricordiamo saranno valide solamente fino al prossimo 22 maggio, potete dare un’occhiata all’elenco completo seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Codemasters disponibili a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!