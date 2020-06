DiRT Rally 2.0 e tanti altri titoli nel nuovo ricchissimo Humble Codemasters Bundle 2020

Humble Bundle ha deciso questa volta di pensare agli appassionati dei racing game proponendo un ricchissimo pacchetto colmo di giochi di guida dall’indiscussa qualità. In questo bundle, che prende il nome di Humble Codemasters Bundle 2020 essendo incentrato sui titoli del celebre publisher, sono inclusi alcuni tra i racing game più belli degli ultimi anni come DiRT Rally 2.0 e F1 2019. Il bundle ha poi un motivo d’essere anche per i meno avvezzi ai giochi di corse, visto che il pacchetto include anche il divertentissimo Overlord 2 e lo shooter simulativo Operation Flashpoint Dragon Rising. L’Humble Codemasters Bundle 2020 sarà acquistabile fino al prossimo 2 luglio.

Pagando un solo euro sarà possibile ottenere:

GRID Autosport

Toybox Turbos

Overlord 2

Operation Flashpoint Dragon Rising

Pagando più di 4,52 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

F1 2018

F1 2018 Headline Content Pack DLC

DiRT Rally

DiRT 4

DiRT 4 DLC – Team Booster Pack

DiRT 4 DLC – Hyundai R5 Rally Car

Con oltre 13,50 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

F1 2019

DiRT Rally 2.0

Come sempre acquistare un bundle su Humble Bundle ci permetterà non solo di fare una scorpacciata di titoli ad un prezzo super ma anche di fare una buona azione. Parte dei ricavati di questo interessantissimo Humble Codemasters Bundle 2020 andranno infatti devoluti a diverse associazioni benefiche come Special Effect e Whale and Dolphin Conservation. Potete trovare il bundle in questione seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Codemasters 2020 Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

