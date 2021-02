Disney Pop Corn Days: film in sconto fino al 50%!

Mentre su Amazon si concludono le offerte della Gaming Week, un’altra ondata di sconti si appresta a proseguire la sua marcia, ed è anch’essa dedicata al mondo dell’intrattenimento. Stiamo ovviamente parlando degli Amazon Pop Corn Days, ovvero di quell’ondata di offerte che, già da qualche giorno, ci si tanno proponendo con tagli di prezzo più o meno generosi e relativi per lo più a film e serie TV in formato home video, occasionalmente coadiuvate da sconti su dolci ed altre varie ghiottonerie. Offerte che, come avrete capito, vanno ora ad impreziosirsi grazie ad una serie di sconti assolutamente imperdibili, e che riguardano alcuni dei film più amati degli ultimi anni.

Parliamo, ovviamente, delle offerte dedicate ai film a marchio Disney che, forte della recente acquisizione del catalogo Fox, oggi conta un campionario di personaggi e IP a dir poco immenso e che va ben oltre i classici animati a cui molti di noi sono abituati fin dall’infanzia. Film come Deadpool che, proprio dopo l’inglobamento di FOX, è entrato a far parte della scuderia di Topolino con quello che ,molto probabilmente, sarà anche un esordio nel Marvel Cinematic Universe, ovvero lo straordinario universo di supereroi a marchio Marvel che da oltre 10 anni ci delizia con quella che è una nuova e mastodontica epica cinematografica, partita con il primo Iron-Man e culminata, almeno nel suo primo ciclo esteso, con lo straordinario Avengers Endgame.

Insomma, con questa nuova proposta Amazon non vi mancherà di certo da guardare, specie qualora non aveste ancora sottoscritto il vostro abbonamento a Disney+, ovvero la piattaforma streaming di Disney attraverso la quale potrete guardare buona parte (se non tutta) la produzione Disney degli ultimi anni, comprese tutte le avventure degli Avengers, e dell’universo di Star Wars. Piattaforma che, per altro, a partire dal 23 febbraio si arricchirà ulteriormente, includendo una nuova area tematica che andrà ad aggiungersi a quelli già contenuti nella piattaforma (ovvero Disney, Marve, Pixar e National Geographic). Stiamo parlando di Star, marchio sotto il cui nome verranno aggiunti circa 250 nuovi contenuti, tra film e serie tv e che porterà ad una rimodulazione dell’abbonamento.

Con l’ampliamento dell’offerta, infatti, Disney+ costerà infatti un po’ in più, ed il prezzo dell’abbonamento mensile per i nuovi abbonati sarà di 8,99€. Tuttavia, qualora siate già in possesso di un abbonamento mensile o annuale attivo al 22 febbraio 2021, il prezzo non aumenterà fino alla prima scadenza di rinnovo successiva al 22 agosto!

