Disney Shop: 30% di sconto su tanti prodotti della collezione estiva!

Dopo avervi proposto quelle che sono alcune delle principali offerte della mattinata, vi segnaliamo ora una nuova promozione che, ne siamo certi, farà gola a tutti i fan Disney lì fuori, visto che parliamo di prodotti esclusivi di Disney Shop, negozio online che fa capo all’intramontabile azienda di Topolino. Il bello di tutto ci è che non solo parliamo di sconti che possono arrivare fino al 30% su tanti prodotti con protagonisti Topolino e Minnie, ma che parliamo anche di una collezione squisitamente estiva, in quella che è la deliziosa e colorata linea “Tropical Hideaway”, che comprende t-shirt, borse da spiaggia, costumi ma anche altri vari accessori come vassoi, borracce o cuscini.

Certo, l’offerta non è molto vasta, ma i prodotti promozionati sono davvero bellissimi, e tutti meritevoli della vostra attenzione, specie in questo periodo pre-vacanze estive in cui, magari, potreste aver bisogno di qualche ultimo (e stiloso) acquisto. Oltre a ciò, ne approfittiamo anche per segnalarvi che questa non è l’unica promozione disponibile sul portale, ed anzi sono diverse le offerte in cui potrete incappare sullo store che spaziano, oltre al classico abbigliamento, anche su prodotti come giocattoli e oggetti collezionabili, tra cui non mancano anche le ormai ambitissime chiavi Disney Store che, generalmente, si possono ricevere in concomitanza di determinate occasioni, ma che sono oggi protagoniste di una apposita promozione!

Ciò detto, prima di lasciarvi direttamente al link per accedere alla selezione di prodotti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte Disney Shop

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!