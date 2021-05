Disney: tutte le offerte per lo Star Wars Day!

Come ben saprete, per via del gioco di parole che viene a formarsi con la frase “May the Force”, il 4 maggio (ovvero “May fourth” in inglese) è stato eletto in tutto il mondo a Star Wars Day. In occasione di questa giornata speciale anche su Shop Disney sono iniziate tante iniziative dove viene festeggiata la saga creata da George Lucas nel 1977, con sconti esclusivi, articoli in omaggio e promozioni su set LEGO Star Wars. Nello specifico le iniziative presenti sul portale sono

Chiave Disney “May the 4th” con spesa minima di 20€ | Scadenza 05.05

| Scadenza 05.05 Fino al 20% di sconto su Star Wars LEGO selezionati | Scadenza 09.05

| Scadenza 09.05 Peluche Grogu ora a 12,90€ con spesa minima di 15€ | Scadenza 09.05

La prima cosa che spicca delle promozioni è la possibilità di ricevere, con almeno 20€ di acquisti sullo Shop Disney ed utilizzando il codice STARWARS, una delle bellissime chiavi esclusive che vengono distribuite solo in occasione di eventi speciali come questo. La chiave di quest’anno, dedicata al lato oscuro, è chiaramente ispirata alla spada laser di Darth Vader, con tanto di frase May The 4th be with You 2021. Un gadget imperdibile per gli amanti del collezionismo!

Le celebrazioni di questo Star Wars Day continuano poi con la possibilità di acquistare una selezione di set appartenenti alla linea LEGO Star Wars, con sconti in grado di abbassare i prezzi fino al 20%, e poiché è raro veder sconti del genere sulle riproduzioni a mattoncini, questa iniziativa vi permetterà di risparmiare decine e decine di euro sui vostri acquisti.

Infine, per la gioia di tutti gli amanti della serie TV The Mandalorian, vi segnaliamo che è possibile acquistare il tenero peluche di Grogu a soli 12,90€, con una spesa minima di 15€! Generalmente questa versione peluche del piccolo alieno verde visto nella serie costa 30,90€, ma grazie a questa questa promozione il suo prezzo viene scontato di quasi 20€, e si rivela un’occasione super ghiotta!

Avrete capito che le occasioni presenti sullo Shop Disney in occasione di questo Star Wars Day sono molte, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’apposita pagina del portale e trovare quella più adatta in base ai vostri gusti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti sullo Shop Disney, vorremmo invitarvi ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

