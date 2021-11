Disney+: ultimi 2 giorni per approfittare dell’offerta di un mese a 1,99€!

Mentre in rete impazzano le offerte dell’Early Black Friday di Amazon, i cui sconti, come saprete, stanno mandando in visibilio il mondo dell’e-commerce, anche altri portali si stanno prodigando in offerte e promozioni, per quanto non sempre strettamente legati all’attesa per il famoso “venerdì nero” del mondo dello shopping.

Tra questi, come vi avevamo segnalato qualche giorno fa, c’è anche il servizio di contenuti in streaming Disney+ che, in concomitanza del anniversario, ha deciso di offrire a quanti non si sono ancora abbonati, un’occasione davvero eccezionale per testare la bontà del servizio! Il bello è che parliamo di un prezzo davvero ridicolo, giacché Disney+ sarà accessibile per tutti i nuovi clienti a soli 1,99€ per il primo mese, dopo il quale il servizio tornerà poi al suo prezzo originale.

Come capirete, si tratta di un’occasione davvero imperdibile per i nuovi clienti della piattaforma, ma anche solo per i curiosi che hanno voglia di sperimentare la bontà dei contenuti in streaming a marchio Disney che, come saprete, includono non solo i classici animati della casa di Topolino, ma anche prodotti Marvel, Star Wars, National Geographic e Stars, sotto la quale rientrano poi la gran parte dei contenuti per adulti, tra cui le serie animate come I Griffin e American Dad!

Il campionario di contenuti offerto dalla piattaforma è, in sostanza, davvero immenso! E grazie anche alle celebrazioni di quello che è l’anniversario del servizio, potrete anche godere delle recentissime uscite cinematografiche da poco aggiunte alla piattaforma, come lo splendido Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, penultimo capitolo della seguitissima saga del Marvel Cinematic Universe, o lo spassoso e avventuroso Jungle Cruise, con protagonisti l’immenso The Rock al fianco di Emily Blunt.

Insomma, con Disney+ c’è spazio davvero per tutti i gusti e le necessità, e chissà che questa irrinunciabile promozione non sia l’inizio di un nuovo amore verso il mondo, forse ormai un po’ stantio, dei servizi in streaming!

