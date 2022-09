Finalmente disponibile in preorder il controller wireless DualSense God of War Ragnarök Limited Edition, a 75,98€. Sullo store Gamestop, avrete la possibilità di riservarvi il gamepad, ma solamente per poco! Trattandosi della meravigliosa versione per PS5, in vista dell’uscita del titolo, vi consigliamo di preordinarla il prima possibile, fintanto che le unità sono a disposizione.

Il suo design bicolore, blu freddo su uno sfondo bianco ghiaccio, si ispira al mondo norreno di Midgard ed è impreziosito dall’emblema di un orso e di un lupo, che rappresentano Kratos e Atreus. Dunque si tratta di una versione davvero imperdibile per gli amanti della saga videoludica!

Nel frattempo, se state cercando altri sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sui nostri canali Telegram. Vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!