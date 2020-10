Dispositivi Amazon Echo: le migliori offerte del Prime Day 2020

Il Prime Day 2020 è finalmente tra noi e sono già tantissime le offerte che vi abbiamo proposto a partire dalla mezzanotte di oggi quando, come avrete visto, abbiamo cominciato a pubblicare la prima serie di articoli dedicati alle offerte Amazon, tutti contraddistinti dalla volontà di offrirvi – innanzitutto – il meglio che il portale possa offrire!

Ce n’è per tutti: dalle offerte dedicate alla telefonia a quelle per i videogiocatori, e tutte sono contraddistinte da sconti imperdibili, con occasioni che – francamente – spesso si faticano a rintracciare anche all’interno del ben più atteso Black Friday. Molte le offerte, dunque, anche se tra queste non avevamo ancora avuto modo di parlarvi dei dispositivi Amazon Echo che – salvo un piccolo spoiler da parte di Amazon nella giornata di ieri, si sono proposti un po’ “nascosti” nella pletora di proposte ad opera del portale.

Per fortuna, appassionati di domotica o semplici curiosi della tecnologia Amazon, questo Prime Day 2020 ha pane anche per i vostri denti, a patto che – ovviamente – siate iscritti al servizio Amazon Prime, senza il quale non potrete accedere alle offerte di questi due giorni di ottimi sconti Il consiglio? Iscrivetevi prima di subito al servizio Amazon Prime, specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto ciò, potrete accedere alle ottime offerte sui dispositivi Amazon Echo, anch’essi parte di queste ottime giornate di offerte, e tutti molto utili tanto nell’ambito del controllo delle diverse risorse di una perfetta “smart home”, tanto come ideali compagni di studio e, perché no, di lavoro nell’ambito dello smart working; come del resto vi avevamo raccontato per mezzo di un nostro recente articolo, tutto basato su di un “esperimento redazionale” a tema con Amazon Echo Show 5.

Gli sconti sono davvero numerosi e ottimi, e prevedono anche diverse formule di acuisto che, ad esempio, vi permettono di portarvi a casa una presa smart Amazon Smart Plug o una lampadina Philips Hue con un piccolo sovrapprezzo da 5 a massimo 20 euro. in quelle che sono diverse offerte “2×1” che riguardano quasi tutti i prodotti proposti, ed il cui totale è comunque molto più basso dell’acquisto dei singoli prodotti.

In ogni caso, tra Echo Show 5 e 8, o i sempre ottimi tablet Amazon Fire, a farla da padrone (sempre e comunque) è lui: l’acquistatissimo e amato Echo Dot di terza generazione, modello base della serie Echo, probabilmente l’ultimo a mantenere il grazioso e attuale formato arrotondato, in vista di quelli che dovrebbero essere i cambiamenti della prossima generazione di prodotti Echo.

Venduto generalmente al prezzo di 59,99€, Amazon Echo Dot di terza generazione è piccolo, compatto ed elegante, ed è il dispositivo ideale da cui partire per rendere più smart la propria casa. In grado di controllare elettrodomestici connessi, impianto di illuminazione e videosorveglianza, Amazon Echo Dot è oggi in sconto a soli 19,99€; ovvero quello che è il prezzo più basso di sempre, e pertanto difficilmente lo troverete a meno persino nel corso del prossimo Black Friday, dunque perché aspettare e non acquistarlo subito?

Ovviamente, Amazon Echo Dot è comunque solo uno dei prodotti Amazon Echo disponibili in sconto per questo Prime Day 2020 ed ecco perché, oltre alla nostra selezione contenete le migliori proposte, vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina principale dedicata alle offerte, così da non perdervi neanche una delle ottime promozioni di questi 2 giorni di sconti!

Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte già ricchissima di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2020. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Prima di effettuare i vostri acquisti, ricordate che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

