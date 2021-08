Dispositivo antiabbandono scontato dell’85% su Mediaworld!

La nostra rassegna delle migliori offerte giornaliere dai principali store online prosegue e in questo articolo vi illustreremo l’iniziativa del “Solo per Oggi” di Mediaworld. Infatti, il colosso dello shopping sta scontando moltissimi prodotti come dispositivi antiabbandono, smartphone, notebook ed elettrodomestici, il tutto con sconti che possono raggiungere l’85%, ma solo fino a mezzanotte!

Le opportunità di fare ottimi acquisti sono dunque molteplici, ma nello specifico vogliamo consigliarvi di prendere in considerazione il dispositivo antiabbandono per seggiolino auto Tata-Pad, che potrete acquistare a 14,99€ anziché 89,99€, grazie ad uno sconto dell’85% che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 75,00€! Si tratta di un articolo in grado di notificare la presenza del bebè nell’auto, mediante un segnale visivo oppure acustico.

Tata Pad è uno dei migliori dispositivi antiabbandono in commercio. Oltre a rilevare la presenza del bambino in auto, questo prodotto è in grado di avviare una chiamata d’emergenza ai numeri indicati sul “Tata Brain”, un centralino virtuale sviluppato produttore che non comporta alcun costo aggiuntivo per ciascuna chiamata.

Questo dispositivo antiabbandono, inoltre, si interfaccia direttamente col proprio smartphone quindi, rispetto a tanti altri concorrenti di questo segmento di mercato, non si abbina ad un gadget sviluppato ad hoc. Il tutto avviene attraverso la connettività Bluetooth, mentre sul proprio smartphone è necessario scaricare ed installare l’app dedicata, chiamata Tata sul Google Play Store oppure Tata App nell’App Store di Apple. È possibile anche condividere Tata Pad fino a tre diversi utenti, ognuno dei quali può caricare fino a cinque contatti di emergenza, con l’obiettivo di condividere lo stesso dispositivo con babysitter e i nonni.

Insomma, stiamo parlando di un concentrato di tecnologia che sarà in grado di migliorare la sicurezza dell’automobile e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa praticamente un ottimo investimento su cui puntare. Tuttavia, questa non è l’unica offerta del “Solo per Oggi” di Mediaworld, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo.

Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto oppure alla nostra piccola selezione di prodotti, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!