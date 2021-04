Distruggidocumenti | I migliori del 2021

Un distruggidocumenti è un piccolo macchinario che – come suggerisce il nome stesso – taglia in piccoli pezzetti i documenti cartacei, con l’obiettivo di renderli praticamente illeggibili. Si tratta dunque di un prodotto particolarmente utile a tutti coloro che vogliono sbarazzarsi di tutto ciò che riporta dati sensibili o informazioni private, come i numeri di conti bancari.

Dotarsi di un distruggi documenti, in ufficio oppure nella propria abitazione, è ormai pratica comune e in questo articolo abbiamo pensato di proporvi i migliori attualmente in circolazione. Come da nostra tradizione, il nostro punto di riferimento è Amazon perché garantisce la semplice reperibilità dei prodotti e per la garanzia post-vendita. Naturalmente, tutti gli articoli di questa sono stati testati e approvati dai redattori di Tom’s Hardware Italia. Ciò detto, senza indugiare, vi presentiamo l’articolo dei migliori distruggi documenti. Buona lettura e buono shopping!

I migliori distruggi documenti

Distruggidocumenti da 8 fogli AmazonBasics

Iniziamo fin da subito questa guida all’acquisto con una soluzione economica, ovvero quella sviluppata da AmazonBasics. Il prodotto in questione, chiamato semplicemente “Distruggidocumenti da 8 fogli”, garantisce un taglio incrociato per qualsiasi tipologia di foglio e un funzionamento continuo di 3 minuti con ciclo raffrettamento di 30 minuti. Inoltre, questo articolo riesce a distruggerete efficacemente le carte di credito (una per volta) ad uno standard di sicurezza P3! Insomma, ad un prezzo di 40,99 euro questo distruggidocumenti di AmazonBasics sarà in grado di addattarsi alle esigenze di uffici e piccole abitazioni.

Distruggidocumenti da 12 fogli AmazonBasics

Piccolo e performante, il distruggi documenti AmazonBasics saprà farsi rispettare nei piccoli uffici, grazie alle sue funzionalità che gli permettono di tagliare – in modo incrociato – tutti i documenti, anche quelli sensibili. Questo articolo, rispetto a quello precedente, assicura un funzionamento continuo di 2 minuti con 40 minuti di raffreddamento e una capacità massima di 12 fogli per volta. Con le sue dimensioni ridotte, il distruggidocumenti in questione possiede un contenitore voluminoso, di ben 18,6 litri. Il suo prezzo di vendita? 57,99 euro! Come se non bastasse, beneficia della spedizione veloce di Amazon Prime!

Distruggidocumenti con Taglio a Strisce Ednet 91605

Ednet è uno dei produttori più promettenti del mercato, e lo testimoniano i suoi prodotti per rapporto qualità/prezzo. Tra questi vi segnaliamo l’Ednet 91605, un distruggidocumenti che garantisce una velocità di taglio di 2,5 metri al minuto (in altre parole, 7 fogli per volta) con una selezione automatica dei rifiuti per un riciclaggio efficiente della carta e delle carte di credito. Il suo contenitore è piuttosto grande, infatti può ospitare fino a 13 litri di materiale distrutto! Insomma, ad un prezzo di 69,56 euro non è possibile chiedere di meglio!

Distruggidocumenti da 6 fogli Fellowes

Passiamo alla fascia media del mercato, presentandovi il distruggi documenti di Fellowers che assicura un livello di sicurezza P4! Si tratta di un prodotto che distrugge sei fogli per volta, rendendoli pezzetti relativamente piccoli (4 x 35 millimetri), con un funzionamento continuo di 3 minuti ogni 30 minuti di raffreddamento. Inoltre, grazie al suo blocco di sicurezza, previene l’attivazione accidentale bloccando tempestivamente le lame. Realizzato interamente in plastica super-resistente, questo prodotto include al suo interno un contenitore da 11 litri con testata sollevabile. Se siete interessati, potete acquistarlo a circa 56,30 euro!

Distruggidocumenti da 10 fogli

Un altro prodotto da tenere in considerazione è il distruggidocumenti Fellowes 4685201, che rappresenta senza ombra di dubbio uno dei migliori presenti sul mercato per caratteristiche e prezzo di vendita. Entrando nelle specifiche tecniche, questo articolo assicura uno standard di sicurezza particolarmente elevato, e riesce a distruggere dieci fogli A4 in frammenti da 3 x 10 mm. Inoltre, può distruggere documenti ininterrottamente per 7 minuti prima di un periodo di raffreddamento di ben 60 minuti, mentre il blocco di sicurezza evita accensioni accidentali rendendolo praticamente sicuro in ambienti sia domestici che lavorativi. Il tutto è accompagnato da un cestello capiente, che può contenere fino a 19 litri di materiale. Il suo prezzo di vendita è di 165 euro!

Distruggidocumenti da 18 fogli Fellowes

Chiudiamo questa guida con un altro distruggidocumenti progetto da Fellowers, chiamato semplicemente “99i”. Si tratta di un prodotto che include delle lame molto potenti che non distruggono soltanto documenti, ma possono tranquillamente distruggere graffette, punti metallici, CD e carte di credito. A tutto questo, inoltre, si aggiunge il “Jam Proof System”, che permette a questo piccolo macchinario di prevenire gli inceppamenti ed eliminare anticipatamente ogni tipo di problema. Progettato per essere usato in maniera totalmente sicura, questo distruggidocumenti si arresta autonomamente quando rileva che le mani entrano in contatto con l’imboccatura, bloccando istantaneamente le lame e garantendo la massima sicurezza. Il modello 99Ci può funzionare ininterrottamente per 30 minuti ogni 40 minuti di raffreddamento totale. Il suo prezzo di vendita, considerando tutte queste caratteristiche, è di 360 euro!

Come scegliere i migliori distruggi documenti

Dopo aver esaminato i migliori distruggi documenti del momento, è doveroso sottolineare quelle che sono le caratteristiche da ricercare prima di effettuare un acquisto del genere. Considerando il nostro modus operandi durante la redazione di questa guida all’acquisto, le specifiche sono:

Manuali oppure elettrici

Nel mercato esistono due particolari tipologie di distruggidocumenti. La prima manuale, con azionamento a manovella, mentre la seconda elettrica con funzionamento automatizzato. Il nostro consiglio è quello di utilizzare un prodotto elettrico perché permette di ottenere un risparmio sia di tempo che di forza (il cosiddetto “olio di gomito” ndR).

Livello di sicurezza

La privacy è particolarmente importante al giorno d’oggi, e per preservarla è necessario acquistare prodotti che assicurano un buon standard. In questo caso, il parametro da tenere in considerazione è il livello di sicurezza, che parte dal livello P1 e arriva al P7. In questa guida troverete i migliori per livello di sicurezza e per prezzo di vendita. Di conseguenza vi consigliamo di prendere un prodotto con standard di sicurezza elevati.

DVD, CD-Rom e carte di credito

L’obiettivo è sempre quello di acquistare prodotti che non distruggono solo documenti, ma anche DVD, CD-Rom e carte di credito, per migliorare sensibilmente la vostra privacy. Dunque, vi suggeriamo di accaparrarvi soluzioni più complete.

Funzioni secondarie

Non solo semplici distruggidocumenti, ma abbiamo selezionato solo quelli che garantissero diverse funzioni, come quelle di anti-inceppamento e di arresto per manovre accidentali.