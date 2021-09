Diventa un bomber con le incredibili offerte Gillette Amazon

Nonostante siano trascorse diverse ore dalla conclusione delle offerte di settembre, Amazon sta facendo in modo che i suoi utenti non sentano la mancanza di queste ultime, mettendo in piedi nuove tornate di offerte, seppure di minor portata, che vi permetteranno di continuare a risparmiare sui vostri acquisti online. In particolare, il colosso dell’e-commerce sta dedicando ottimi sconti a molti prodotti Gillette e King C Gillette, tra cui rasoi, detergenti per viso e oli per la barba.

Se siete quindi tra quelli che preferiscono radersi autonomamente, queste occasioni faranno al caso vostro! Come è solito aspettarsi da Amazon, la sezione è piuttosto numerosa ma, tra le tante offerte, noi consigliamo di non perdervi quella relativa al regolabarba Gillette Labs, dato che, come scopriremo di seguito, si tratta di una soluzione molto particolare, con caratteristiche probabilmente uniche per quanto concerne i regolabarba, e che viene ora proposta a soli 109,00€, con un risparmio netto di 90€.

Siamo sicuri che molti si staranno chiedendo come può un regolabarba costare quasi 200€. La risposta si trova nel fatto che il Gillette Labs è il primo rasoio riscaldato al mondo, a cui gli sono state aggiunte le migliori lame Gillette. Siamo di fronte, dunque, al meglio che il mercato della cura della persona offre attualmente, nonché davanti ad un regolabarba vincitrice del Design Award 2020.

Grazie alle lame riscaldate, la rasatura lenisce la pelle ad ogni passaggio, offrendovi inoltre la sensazione e il calore di un panno caldo. Il contatto tra le lame e la pelle avviene poi, come detto, con l’ausilio della miglior tecnologia Gillette, tecnologia che troviamo anche nella docking magnetica per la ricarica wireless, inclusa ovviamente in confezione, insieme ad una pratica custodia da viaggio e 2 lame di ricambio.

Un altro prodotto che potrete abbinare al Gillette Labs è la schiuma da barba Gillette Skinguard Sensitive, che viene proposta nella confezione da 6 a soli 12,99€. Anche se questa sarebbe superflua per il Gillette Labs, vi sarà utile qualora usiate qualsiasi altro rasoio, dato che gli permetterà di scorrere più facilmente sulla pelle.

Offerte incredibili, ma il bello è che visitando la pagina dedicata ne troverete molte di più

