Volete dare un tocco in più alla vostra scrivania o alla vostra postazione da gaming? Allora non potete davvero perdervi questa splendida offerta dedicata alla Divoom Planet-9, una lampada dal design retrofuturistico particolarmente indovinato, realizzata dall’ormai ben nota Divoom, già da qualche tempo distintasi nella creazione di speaker e lampade smart di bellissima fattura.

Il prezzo è davvero ottimo, perché parliamo di 39,99€ contro i 49,99€ del prezzo originale a cui si aggiunge, per altro, anche un coupon sconto attivabile direttamente sulla pagina del prodotto, e grazie al quale riceverete un extra sconto del 10%, pagando così Divoom Planet-9 soli 35,99€.

Disponibile in due diverse colorazioni: verde e rossa, Divoom Planet-9 è una lampada smart con luce dimmerabile, che offre la possibilità di scegliere il colore della luce tra 16 milioni di colori, il tutto semplicemente, tramite la comoda app Divoom.

I livelli di luminosità impostabili sono ben 5, da luce totale a buio, ed è persino possibile scegliere la temperatura di colore da 1600 K a 6500 K il che rende Divoom Planet-9 non solo una bella lampada da scrivania ma anche un’ottima luce da comodino o, perché no, una sfiziosa luce notturna per la camera dei più piccoli.

Come se non bastasse, Divoom Planet-9 offre anche funzioni di sveglia intelligente, imitando il tenue bagliore dell’alba ed aumentando progressivamente la sua luminosità per riempire la camera di luce ed offrire un risveglio dolce e privo del traumatico suono tipico delle sveglie.

Funzionante a batterie ricaricabili (ovviamente incluse), e dunque del tutto priva di cavi e affini, Divoom Planet-9 è persino dotata di un microfono incorporato, tramite il quale registra il suono ambientale per poi interagire con le sue luci il che, se ci pensate, la rende perfetta come luce d’atmosfera di una postazione home cinema o da gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina d’acquisto della lampada, ricordandovi che affinché il prezzo si abbassi a 35,99€, sarà necessario attivare il coupon presente sulla pagina del prodotto, che potrete trovare nella zona immediatamente sotto al prezzo dell’articolo.

