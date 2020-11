DolceGusto: fino al 30% di sconto sulle capsule per la Black Week

Qual è il modo migliore per iniziare la giornata se non con un Nescafé Dolce Gusto? A tal proposito, vi segnaliamo un interessante codice sconto che vi permetterà di acquistare le deliziose capsule usufruendo di uno sconto fino al 30%, a patto che effettuiate una spesa minima di 50 euro sui formati di caffè x16 e x12.

Aderire all’offerta Nescafè è davvero semplicissimo e non dovrete far altro che inserire il codice sconto BLACKWEEKX30 prima di completare il vostro acquisto. In questo modo potrete risparmiare un bel po’ sull’acquisto dei vostri caffè preferiti in quella che, a nostro giudizio, è un’occasione eccezionale per fare scorte in vista delle prossime festività!

Chiaramente, questa è un’occasione da non perdere per gli amanti del caffè, in modo particolare per i possessori di una macchina del noto brand e per chi vuole il massimo della qualità. Inoltre, questo potrebbe essere anche un modo per provare per la prima volta il sapore squisito delle capsule Nescafé, che vantano una lavorazione attenta per permettere di mantenere intatto il gusto e l’aroma delle miscele e quindi garantire una conservazione perfetta del prodotto, merito anche della raccolta di chicchi provenienti dai migliori produttori del mondo.

I risultati, insomma, sono ottimi e il rapporto qualità/prezzo non lascia spazio a dubbi sull’acquisto anche perché – va detto – l’incapsulamento del caffè è sicuro e ottimale, e non ci risultano problemi di sorta con le macchine Nescafè, né tanto meno le più gravose e note problematiche relative ai caffè compatibili, come blocchi improvvisi, o l’involontario danneggiamento delle macchine. Inoltre, siccome siamo amanti del buon caffè, abbiamo creato un paio di articoli dedicati all’argomento che consigliamo di leggere. Il primo riguarda le migliori macchine da caffè disponibili sul mercato, mentre il secondo si sofferma sulle migliori cialde, capsule e caffè macinati.

La scelta dei gusti è infinita ed è impossibile non trovare nell’immenso catalogo le capsule che più si addicono al vostro palato. Detto ciò, prima di invitarvi a seguirci per il resto della giornata per conoscere tutte le altre offerte che sicuramente non mancheranno, vi lasciamo in calce una lista contenente un buon numero di capsule che meritano di essere prese in considerazione.

N.B: Inserire il codice BLACKWEEKX30 nell’apposita sezione per applicare lo sconto. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di procedere con il pagamento.

