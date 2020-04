DOOM Eternal: acquistalo con ben il 46% di sconto su CDKeys!

Qualche settimana fa ha fatto ufficialmente il suo esordio nei negozi DOOM Eternal, l’ultimo apprezzato titolo della celeberrima saga di Bethesda e id Software. Un titolo di grandissima qualità, che è riuscito a convincere tanto il grande pubblico quanto la critica specializzata, e che è ora disponibile in versione digitale per PC su CDKeys con ben il 46% di sconto ed è quindi acquistabile a soli 32,49 euro. Un’ottima offerta, insomma, per mettere le mani fin da ora su quello che è ad oggi uno dei migliori titoli dell’anno.

Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “DOOM Eternal è la quintessenza dello sparatutto, un nuovo punto di partenza per il genere e un chiaro candidato al gioco dell’anno 2020. Mai un’incertezza, mai un dubbio, il gioco id Software e Bethesda convince e stupisce dall’inizio alla fine, offrendo al giocatore decine di ore di contenuti, evolvendo il precedente capitolo in un prodotto praticamente quasi perfetto, dove gameplay, level design, colonna sonora si uniscono in un connubio qualitativo sorprendente.”

Nel caso in cui siate interessati a mettere fin da ora le mani su DOOM Eternal ad un prezzo scontato il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta: non è infatti chiaro quanto durerà tale offerta e, del resto, uno sconto di ben il 46% ad un mese circa dal lancio del titolo è assolutamente un’ottima cosa. Se volete quindi acquistare il riuscito titolo di Bethesda a soli 32,49 euro potete farlo seguendo comodamente il link qui sotto:

