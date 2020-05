DOOM Eternal e tanti titoli Bethesda in sconto fino al 50% su Humble Bundle!

Su Humble Bundle sono ora disponibili numerosissimi titoli Bethesda in forte offerta, con sconti che arrivano fino al 50%. Tra di essi possiamo trovare sia giochi recentissimi, come ad esempio DOOM Eternal, che anche qualche gloria di qualche anno fa come The Elder Scrolls 5 Skyrim o Fallout 4. Un’ottima occasione, quindi, per recuperare a buon prezzo qualche titolo del celeberrimo publisher in versione digitale per PC.

Tra i titoli Bethesda attualmente in sconto su Humble Bundle possiamo trovare:

Come precedentemente accennato in apertura di notizia ad essere attualmente in offerta con sconti fino al 50% su Humble Bundle sono anche tanti altri titoli Bethesda e tra di essi possiamo trovare anche opere di tutto rispetto come i vari Wolfenstein e una carrellata decisamente notevole di contenuti aggiuntivi per tutti i vari titoli del celebre publisher. Se siete interessati a qualcuno di questi titoli, o se volete invece semplicemente dare un’occhiata a tale lista, potete farlo comodamente seguendo il link qui sotto:

» Clicca qui tutti i titoli Bethesda in offerta su Humble Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!