Dopo l’esteso Black Friday e l’Holiday Season, Comet inaugura anche l’inizio del 2023 con un’ondata di sconti per cominciare il nuovo anno all’insegna del risparmio. Se tra i vostri buoni propositi vi è l’acquisto di un dispositivo elettronico, è l’occasione perfetta per mettere ciò che desiderate nel carrello!

Migliaia di prodotti sono infatti disponibili a prezzi ribassati, ma non è tutto: potrete godere del 5% di sconto extra al momento del pagamento, ottenendo così un doppio risparmio! In occasione degli sconti potrete usufruire anche della consegna gratuita per tutti gli ordini superiori ai 49,00€; infine, per moltissimi articoli avrete modo di scegliere l’opzione del pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal!

Tra le numerosissime offerte del Comet New Year vi è per esempio la scopa elettrica Rowenta Rh8155wa, ora disponibile a 114,99€ invece di 234,00€, per un ribasso del 50% a cui va aggiunto il 5% extra nel carrello! Potrete pulire la casa a fondo in modo efficace, risparmiando energia e tempo grazie al potente motore con tecnologia ciclonica Air Force, che riesce a rimuovere fino al 99,98% delle particelle di polvere dall’aria. Inoltre, il cavo lungo ben 8 metri vi permetterà di muovervi agilmente per le varie stanze, raggiungendo ogni angolo e aspirando alla perfezione ogni superficie sfruttando i numerosi accessori inclusi, come la spazzola parquet e la bocchetta lancia piatta.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo smart watch vi consigliamo il Fitbit Versa 2, in sconto del 45%, senza il 5% aggiuntivo nel carrello, a 109,00€ al posto di 199,90€! Nell’ampio display dell’orologio, oltre a controllare l’ora, potrete visualizzare notifiche, chiamate, messaggi e app, oltre a parametri sulla salute come i passi percorsi, le calorie bruciate e il battito cardiaco. Il dispositivo vi accompagnerà infatti non solo nelle attività quotidiane, ma anche nell’allenamento, con svariati programmi dedicati che terranno traccia delle vostre performance, registrando tutti i dati e permettendovi di monitorare ogni progresso.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei numerosissimi articoli in sconto per il Comet New Year, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. La promozione sarà valida solo fino al 6 gennaio, quindi vi consigliamo di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile per non perdere l’opportunità di risparmiare!

