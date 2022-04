Se siete alla ricerca di una bilancia pesapersone solida e ricca di funzionalità, allora l’offerta che vi propone oggi Amazon è davvero da non perdere, perché vi consentirà di approfittare di un doppio sconto per acquistare un prodotto professionale all’incredibile prezzo di soli 20€!

La bilancia pesapersone digitale Muson è adatta davvero a tutti, grazie ad una elevata portata di ben 180 Kg e le funzionalità di misurazione dell’indice di massa corporea. Potrà essere vostra con uno sconto del 60%, sul suo prezzo già scontato di 49,99€, riscattando il coupon promozionale che troverete su questa pagina. Successivamente vi basterà mettere la bilancia nel carrello e concludere l’acquisto, che avverrà automaticamente al costo promozionale di 20€.

Parliamo di una bilancia pensata per essere utilizzata in modo estremamente semplice, sia per il normale uso quotidiano che come supporto per monitorare la propria condizione fisica. La sua ampia pedana in vetro temprato, dello spessore di 6 mm e della misura di 28×38 cm, consente l’utilizzo anche ai soggetti più corpulenti, grazie alla sua portata massima di 180 kg. La sua “modalità bambino” permette inoltre di pesare gli infanti in fase di crescita semplicemente tenendoli in braccio, lasciando che la bilancia rimuova automaticamente il nostro peso, per visualizzare quello del bambino con grande precisione.

La Bilancia Pesapersone Digitale Muson è inoltre adatta a chi pratica sport e attività fisica, sfruttando la tecnologia di analisi dell’impedenza bioelettrica per misurare i valori di grasso corporeo, acqua, massa muscolare, massa delle ossa, BMI, BMR e altri, per un totale di 17 dati essenziali per tenere sotto controllo la nostra salute. Grazie alla sua connettività Bluetooth, questa bilancia permette di monitorare questi valori attraverso l’app gratuita AiFit, in grado di sincronizzare i propri dati con Apple Health, Google Fit e Fitbit per offrire una panoramica completa dei nostri progressi.

Nel complesso parliamo di un prodotto dalle grandi qualità e utile a tutta la famiglia, in grado di soddisfare anche le esigenze delle persone più dinamiche e sportive. E con l’incredibile promozione di oggi, potrà essere vostro a un prezzo strepitoso, che non ha precedenti! Vi invitiamo nuovamente a cliccare sulla pagina dedicata alla promozione per attivare il coupon e acquistare la Bilancia Pesapersone Digitale Muson a soli 20€ prima che esauriscano!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!