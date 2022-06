Se la pulizia quotidiana è per voi importante al punto che l’aspirapolvere non vi basta per ottenere i risultati sperati, suggeriamo di affiancare a quest’ultima una scopa a vapore, che farà sì che la pulizia del pavimento e di altre superfici sia davvero impeccabile. Pur costando poco, la Polti Vaporetto SV450 Double farà al caso vostro e Amazon la propone oggi a un prezzo ancora più irrisorio.

Il merito di poterla acquistare a soli 81,40€, mai così conveniente, è stato del doppio sconto applicato da Amazon, che ha prima ridotto il prezzo originale del 39% per poi applicare un coupon da 10€. Quest’ultimo dovrà essere attivato e per farlo vi basterà selezionare la casellina dedicata situata sotto al prezzo del prodotto. Leggendo i termini e le condizioni d’uso si scopre inoltre che il coupon sarà valido fino al 12 giugno, salvo l’esaurimento dei codici sconti.

La Polti Vaporetto SV450 Double, come anticipato, riuscirà a soddisfare le vostre esigenze di pulizia grazie a potenti getti di vapore rilasciati dal motore da 1.500W. Il vapore della scopa agirà in profondità su qualsiasi tipo di superficie, eliminando quasi il 100% dei batteri, spesso responsabili di allergie e dell’aggravamento di eventuali altri problemi.

Il getto di vapore lo si potrà erogare dopo 15 secondi, che è il tempo che impiega la scopa a riscaldarsi. La Polti Vaporetto SV450 Double potrà poi essere usata anche come prodotto portatile, grazie alla possibilità di rimuovere la spazzola frontale, sostituendola con numerosi accessori inclusi in confezione, e all’impugnatura dedicata, situata sulla struttura centrale della scopa a vapore.

Polti è una garanzia in quanto a igiene e lo dimostra fin dal 1978, ponendosi come la miglior soluzione per chi preferisce ottenere risultati impeccabili senza detergenti. Un elettrodomestico molto capace dunque, in grado di pulire e igienizzare come non riuscirebbe a fare nessun aspirapolvere, ed ecco perché si tratta di un’ottima soluzione da affiancare al vostro attuale sistema aspirante.

Ciò detto, non ci resta altro da fare che indirizzarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, così che possiate aggiungere il prodotto a carrello e completare l’acquisto in breve tempo.

