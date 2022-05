Se stavate pensando di acquistare un nuovo elettrodomestico per la vostra casa, vi segnaliamo l’interessante promozione che Comet ha preparato su una selezione di grandi e piccoli elettrodomestici, che potranno essere vostri con doppio sconto sul loro prezzo originale!

Tra frigoriferi, lavatrici, forni, ferri da stiro e macchine per il caffé, gli articoli in offerta sono davvero tantissimi, e vi permetteranno di risparmiare grazie a sconti fino al 50% sul prezzo di listino, a cui si aggiunge un ulteriore 5% sul valore del carrello. Con questa promozione valida fino al 31 maggio 2022 e limitata ai prodotti disponibili online, potrete acquistare il vostro nuovo elettrodomestico a un prezzo tra i migliori sul mercato!

Per aderire alla promozione è sufficiente visitare la pagina dedicata e navigare nelle sezioni dedicate ai grandi o ai piccoli elettrodomestici, a seconda del vostro interesse, per trovare tutti gli articoli indicati con l’etichetta “+5% extra sconto a carrello”. Tra questi troverete anche un gran numero di prodotti scontati anche fino al 50% e oltre, così da raddoppiare il risparmio al momento dell’acquisto e arrivare a spendere meno della metà del prezzo originale.

Tra le tante offerte vi segnaliamo una tra le più convenienti, dedicata alla macchina da caffè Gaggia Viva Style RI8433/11, disponibile a soli 65.07€ grazie allo sconto del 51,1% a cui si aggiunge l’extra sconto a carrello. Si tratta del prezzo migliore di sempre per una macchina da caffè di grande qualità per la sua fascia di prezzo, che con una potenza di 1025W e una pressione di 15 bar consente una preparazione veloce di una o due tazzine di caffè, ottenendo ottimi risultati in fatto di aroma e cremosità.

Gaggia Viva Style RI8433/11 permette di utilizzare sia caffè macinato che le cialde in formato ESE, e grazie ai suoi filtri pressurizzati “crema perfetta” otterrete sempre ottimi risultati, proprio come al bar. Con il pannarello classico in dotazione è possibile preparare in pochi istanti cremosi cappuccini, oppure utilizzare l’erogazione di acqua calda per tè e tisane. È inoltre dotata di un serbatoio estraibile da 1 litro e una vaschetta raccogligocce facilmente rimovibile, mentre il suo design compatto e il ridotto peso di soli 3.8Kg rendono estremamente semplice trovarle la giusta collocazione in cucina.

In conclusione, la Gaggia Viva Style RI8433/11 è un modello essenziale nelle funzioni, ma in grado di svolgerle egregiamente per essere una macchina da caffè per uso domestico. Non è però l’unico articolo in sconto da Comet, vi suggeriamo quindi di visionare anche gli atri piccoli e grandi elettrodomestici in promozione, per scoprire tutte le altre proposte disponibili con il doppio sconto fino al 31 maggio 2022

