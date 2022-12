Dopo una giornata di lavoro, non c’è nulla di meglio per rilassarsi che godere di un bel massaggio. Mentre una volta l’unica alternativa era rivolgersi a un centro benessere, oggi sul mercato sono presenti moltissimi massaggiatori elettrici che vi sapranno il garantire lo stesso risultato, spendendo però molto meno e soprattutto investendo una volta sola; su Amazon oggi è presente un’offerta che vi farà risparmiare moltissimo su un prodotto di questa categoria, quindi è il momento perfetto per aggiungerlo al carrello!

Il massaggiatore a spalla di marca Kebor è infatti attualmente disponibile a soli 47,99€ invece di 69,99€; il venditore ha però messo a disposizione un ulteriore coupon del 20% applicabile al checkout e valido fino al 2 dicembre, quindi arriverete a pagarlo solamente 35,99€, risparmiando ben 34,00€ sul prezzo originale!

Che voi passiate le giornate seduti davanti alla scrivania o in piedi, con il massaggiatore a spalla potrete godere di un massaggio alla pari di uno eseguito professionalmente: le 8 testine simulano le mani umane e generano lo stesso tipo di calore, sciogliendo ogni nodo e facendo rilassare ogni muscolo del vostro corpo, alleviando ogni tipo di fatica e stress attraverso 3 intensità (bassa, media e alta).

Potrete infatti utilizzare il massaggiatore non solo sulle spalle, ma anche su collo, schiena, braccia, gambe o piedi, godendo così di un massaggio totale che risolverà qualsiasi fastidio o dolore muscolare. Essendo senza fili, inoltre, potrete utilizzare il dispositivo mentre guardate la tv, seduti nella poltrona dell’ufficio o persino mentre fate le pulizie, svolgendo così più attività contemporaneamente e uscendone rigenerati al massimo.

Il rivestimento di pelle PU di qualità rende il massaggiatore morbido, comodo all’uso ed elegante all’aspetto, mentre il tessuto a rete elastica aiuta ad ammortizzare il massaggio e a favorire la penetrazione del calore sulla pelle. Infine, la batteria a lunga durata vi offrirà fino a 2 ore di attività continua, e una volta scarico vi basterà collegare il massaggiatore a una presa elettrica per ricaricarlo.

Insomma, il massaggiatore a spalla di Kebor saprà garantirvi ore e ore di rilassamento, quindi non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata dall’offerta e ricordandovi di attivare il coupon per ottenere il 20% di sconto in più al checkout. Inoltre, vi consigliamo di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che la promozione terminerà a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancora prima.

Infine, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!