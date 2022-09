Se cercate una smart TV capace di riprodurre immagini realistiche, e che abbia integrato un sistema di illuminazione RGB in grado di coinvolgervi appieno nei contenuti multimediali, non potete perdervi l’occasione che eBay sta riservando a questo televisore, il cui doppio sconto garantito dal coupon “SETT22” vi permetterà di fare uno di quegli affari che non si dimenticano facilmente.

Questo codice sconto lo si può usare su tanti prodotti, ma applicarlo sulla Philips 48OLED806 farà sì che possiate acquistare questa smart TV non solo al prezzo più basso di sempre, ma anche con differenza di risparmio notevole rispetto alle proposte della concorrenza. Dai 1.499,00€ originali si scende infatti a soli 785,90€ e, ve lo assicuriamo, è un prezzo interessantissimo per un televisore che vanta non solo la tecnologia OLED ma, come detto, anche un sistema di illuminazione capace di rendere film e serie TV ancora più coinvolgenti.

La tecnologia alla base di questo sistema di luci prende il nome di Ambilight e, ad oggi, non viene implementata da nessun altro produttore, rendendo unico questo televisore Philips. Le 4 strisce LED RGB situate dietro alla smart TV rispondono all’azione sullo schermo, emettendo luci che sembrano fuoriuscire dal pannello da 48 pollici. Il risultato è sorprendente soprattutto in condizione di luce bassa e, una volta provato, non potrete più farne a meno.

Come per ogni smart TV moderna che si rispetti, la Philips 48OLED806 dispone di un processore dotato di intelligenza artificiale, che si occupa non solo di garantire una buona fluidità durante la navigazione nei menù (cosa non scontata neanche su televisori di questo livello), ma anche di perfezionare le immagini in tempo reale, intervenendo dove serve per far sì che ogni minimo dettaglio venga riprodotto in maniera ottimale.

Volete collegare la vostra console di ultima generazione e sfruttare la qualità del pannello di questa smart TV? Nessun problema, poiché sono presenti 4 porte HDMI, tutte dotate di ARC e due che supportano i 120 Hz nativi in 4K. Insomma, ci sono tutte le specifiche tecniche per far sì che questa smart TV si appresti ad essere il vostro prossimo acquisto, ma fatelo in fretta perché le scorte sono limitate.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che il prodotto torni al suo prezzo originale o, peggio, si esaurisca del tutto!

