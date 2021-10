Doppio sconto su questo aspirapolvere multifunzione Polti! Potenza al top!

Se siete stanchi dei soliti aspirapolvere e cercate una soluzione capace anche di igienizzare e asciugare, allora non potete mettere non sottovalutare l’offerta che Amazon ha riservato al Polti Unico MCV85 Total Clean & Turbo, un elettrodomestico 3-in-1 in grado di svolgere svariate operazioni di pulizia in un’unica soluzione.

Oltre a rendere l’acquisto di questo prodotto molto più leggero per il portafoglio, vi informiamo che sempre su Amazon è in corso una promozione dedicata proprio agli elettrodomestici Polti, che vi permetterà di ottenere uno sconto extra del 20% qualora aggiungiate a carrello 2 prodotti compatibili con questa iniziativa. Come è logico attendersi dal suddetto portale, la scelta è molto ampia e vi permetterà di valutare ferri da stiro, lavapavimenti e svariati tipi di aspirapolvere. Quello da noi segnalato costa normalmente 799,00€, ma ora viene proposto a 539,00€, un prezzo che potrete far scendere a 509€ grazie alla possibilità di applicare un coupon di 30€ direttamente dalla pagina del prodotto.

Come anticipato, si tratta di un elettrodomestico progettato per coloro che vogliono badare alla pulizia domestica senza ricorrere a numerosi strumenti. Il Polti Unico MCV85 Total Clean & Turbo infatti, aspira, igienizza e asciuga, dandovi modo di eseguire una pulizia completa sul pavimento, divani e cuscini grazie alle spazzole dedicate, incluse tra l’altro in confezione.

Per quanto riguarda la modalità vapore, il Polti Unico MCV85 Total Clean & Turbo dispone di 3 programmi di diverse intensità, da regolare in base alla complessità della superficie. Inoltre, non vi servirà alcun tipo di detergente, dal momento che ci penserà l’elettrodomestico e il suo getto di vapore a rimuovere la gran parte di germi e batteri presenti sulle superfici.

La parte aspirante, invece, si affida alla tecnologia multiciclonica per aspirare il più piccolo granello di polvere, mentre i 5 stadi di filtrazione, tra cui l’immancabile filtro Hepa, permetteranno a questo aspirapolvere multifunzione di non far fuoriuscire neanche le più piccole particelle di polvere, invisibili all’occhio umano ma che possono recare danni ai soggetti allergici. Un elettrodomestico, dunque, capace di mostrare le sue capacità in qualunque situazione e in grado di soddisfare le vostre esigenze di pulizia che, a volte, possono diventare veramente stancanti, soprattutto se non si dispone di uno strumento adatto come il Polti Unico MCV85 Total Clean & Turbo.

