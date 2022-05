Se siete alla ricerca di un aspirapolvere robot con tutti i crismi, ma che sia venduto ad un prezzo mostruosamente basso, allora tenetevi forte, perché su Amazon c’è un’offerta davvero irrinunciabile, e che va colta al volo visto la possibilità che vada eesaurita in breve tempo!

Sul portale, infatti è possibile acquistare l’ottimo aspirapolvere robot Lefant F1 a soli 114,99€ in virtù degli originali 254,99€. Un affare possibile grazie ad un doppio sconto proposto dal portale che, non pago di aver abbassato questo aspirapolvere smart a 139,99€, ha anche messo a disposizione un coupon del valore di 25 euro, da attivare direttamente sulla pagina del prodotto, e che tagli ulteriormente il prezzo!

Stiamo quindi parlando di un doppio sconto, valido fino al 5 giugno (o previo esaurimento dei coupon disponibili), che vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo potente e performante, ad un prezzo a cui normalmente si acquisterebbero prodotti entry level non di pari qualità.

Forte di un design compatto ed accattivante, Lefant F1 è alto appena 6,9 cm, il che gli permette di strisciare agilmente anche sotto i mobili più bassi, potendo raggiungere punti della casa che, normalmente, sarebbero preclusi ad altri prodotti.

Ovviamente non è tutto qui, perché nel suo corpo piccolo e compatto, Lefant F1 nasconde un cuore potente, capace di sprigionare una forza d’aspirazione da ben 4000 Pa, più che sufficienti a ripulire la vostra casa anche dalle più piccole particelle di pulviscolo il che tornerà certamente utile, specie in un periodo come quello primaverile/estivo in cui si innalzano le sensibilità alle allergie.

Ottimizzato in tutto e per tutto, e capace di muoversi per tutta casa senza incappare in ostacoli (o in spiacevoli cadute, nel caso ci siano scale), Lefant F1 è perfetto sia per i piccoli che per i grandi ambienti, potendo agilmente ripulire superfici fino a 200 metri quadrati, che verranno efficientemente spolverate con un movimento che può andare avanti anche per 200 minuti di fila, grazie all’efficiente batteria sviluppata dal produttore.

Come se poi non bastasse, questo aspirapolvere robot è anche controllabile in modo smart tramite apposita app sviluppata da Lefant o, ancor meglio, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant, che vi permetterà di controllare il robot direttamente con la voce.

Acquistabile a meno di 115 euro, l’aspirapolvere robot Lefant F1 è, insomma, davvero un affare! Per questo vi invitiamo caldamente a coglierlo subito, prima che il prezzo torni alle origini o prima che il coupon offertoci da Amazon termini o vada esaurito. Per questo, non c’è consiglio migliore di quello di completare subito l’acquisto rimandandovi direttamente alla pagina del prodotto presente sullo store.

N.B. Ricorda di selezionare il coupon sconto prima di completare il tuo acquisto. Lo trovi direttamente sulla pagina del prodotto, poco sotto al prezzo.

