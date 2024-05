DOPPIO SCONTO su questo UTILISSIMO kit completo per la videosorveglianza domestica!

Questo kit di videosorveglianza domestica offre la massima sicurezza per la vostra casa grazie al suo innovativo sistema di auto-tracciamento, zoom ibrido 6X, e doppio obiettivo, assicurando visione notturna a colori di alta qualità. Acquistandolo ora potrete beneficiare di uno sconto speciale sul prezzo originale di 259,99€: è disponibile anche un coupon in pagina che vi consentirà di risparmiare altri 35€, rendendo l'offerta ancora più vantaggiosa e portando il prezzo finale a 214,99€. Non perdete l'opportunità di migliorare la sicurezza della vostra casa con questo avanzato sistema di sorveglianza! Questo dispositivo è capace di operare in autonomia grazie al suo pannello solare da 6W, garantendo una protezione costante e affidabile all'esterno della vostra abitazione.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 35€ durante il checkout

Kit di videosorveglianza domestica, chi dovrebbe acquistarlo?

Il kit di videosorveglianza domestica è l'ideale per coloro che cercano una soluzione completa ed ecologica per mantenere al sicuro la propria casa. Con il suo pannello solare aggiornato da 6W, questa telecamera a batteria indipendente offre una fonte continua di energia verde, eliminando la preoccupazione per esaurimenti di batteria o cablaggi complessi. Impermeabile e resistente alle intemperie, grazie alla certificazione IP66, è perfettamente adatto per l'uso all'aperto, offrendo protezione e tranquillità in ogni condizione meteorologica.

Inoltre, le caratteristiche innovative come la vista a doppio obiettivo, che consente di catturare più dettagli in un'unica schermata, e l'auto-tracciamento con zoom ibrido 6X sono ideali per chi desidera non solo monitorare, ma anche interagire dinamicamente con l'ambiente circostante. La distinzione avanzata tra persone, veicoli e animali domestici riduce sostanzialmente i falsi allarmi, rendendo questo sistema di sorveglianza uno strumento affidabile per la sicurezza domestica. Questo lo rende perfetto per chiunque abbia esigenza di monitorare aree specifiche con precisione e senza interruzioni. Con opzioni di archiviazione flessibili sia su micro SD che sul Cloud, assicura che i dati siano sempre salvati e protetti.

Al prezzo attuale di 249,99€, il kit di videosorveglianza domestica offre una soluzione avanzata per la sicurezza domestica esterna. Con le sue funzionalità di auto-tracciamento, zoom ibrido e doppia vista d'obiettivo, garantisce una sorveglianza completa e dettagliata. L'indipendenza energetica e le opzioni di sicurezza dei dati, insieme a una garanzia di 2 anni e assistenza a vita, rendono questo kit un’ottima scelta per chi cerca serenità nella protezione della propria casa.

