Doppio sconto sugli aspirapolvere Miele da Monclick

Dopo avervi proposto in mattinata offerte provenienti da svariati portali, vogliamo segnalarvi ora un’altra promozione messa in atto da Monclick, che vede protagonista diversi aspirapolvere a marchio Miele con offerte che vi permetteranno di risparmiare cifre consistenti, grazie ad un extra sconto del 10% direttamente a carrello, che si andrà ad aggiungere a quello già offerto dal portale.

Questa promozione coinvolge gli aspirapolvere a traino con e senza sacchetto. Questi per molti potrebbero ancora essere la soluzione giusta per pulire casa e auto, grazie alla loro elevata potenza di aspirazione ed alle ampie superfici su cui sarà possibile usarle. Certo, il costo da pagare rispetto ad un modello smart è la comodità, ma chi ha la necessità di aspirare in maniera approfondita e per lunghi periodi, i modelli a traino si rivelano ancora oggi la scelta migliore, merito anche del loro costo che tende ad essere inferiore rispetto ad un modello dotato di intelligenza artificiale.

Detto ciò, riteniamo che l’offerta dedicata alla Miele Classic C1 Parquet EcoLine sia tra le migliori, soprattutto dopo aver inserito il prodotto nel carrello facendo attivare in maniera automatica l’extra sconto del 10%, che farà crollare il prezzo dagli originali 219,90€ a soli 162,00€. Pregi assoluti di questo modello sono: la spazzola universale, il tubo aspirante e l’impugnatura che si collega con un semplice clic. Inoltre viene dotato di svariati accessori che vi permetteranno di pulire anche poltrone e mobili.

Gli aspirapolvere a traino, quindi, non sono stati affatto sostituiti da quelli smart, rivelandosi ancora delle scelte eccellenti ed affidabili, ed ecco perché suggeriamo di valutare tutte le altre offerte a tema direttamente sulla pagina dedicata all’iniziativa, ricordandovi che in calce troverete come sempre la nostra lista personalizzata. Detto ciò, non ci resta che ricordarvi infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

