Se avete bisogno di acquistare un nuovo robot aspirapolvere per semplificare le vostre pulizie quotidiane, vi consigliamo di non farvi scappare gli sconti eBay attivi su numerosissimi prodotti a marchio Roomba. Lo store ha creato un’intera sezione dedicata agli elettrodomestici ricondizionati che aderiscono alla promozione con sconti fino al 60% e un codice che vi assicura un 15% aggiuntivo.

Vi basterà copiare e incollare il coupon REGALI22 nel box apposito, dopo aver inserito i vostri acquisti nel carrello. In questo modo, subito prima del checkout, vedrete il totale scendere automaticamente per ottenere il doppio ribasso! Le proposte che potrete sfruttare sono adatte a ogni necessità e, non meno importante, anche a ogni budget. Proprio per questo motivo, il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti non appena potete!

Tra i prodotti da tenere d’occhio c’è indubbiamente l’iRobot Roomba E6(198) disponibile a 199,00€ invece di 499,00€ a cui potrete aggiungere un ulteriore 15%, in fase di pagamento. Il vostro Roomba E6 vi permette di far partire le pulizia in casa vostra, ovunque voi siate, premendo il pulsante CLEAN direttamente dal vostro smartphone. In questo modo, il robot pulirà il pavimento in vostra assenza, sfruttando le nuove spazzole multi-superficie in grado di raccogliere ancora più sporco da piastrelle, parquet, tappeti e moquette.

Inoltre, i sensori Dirt Detect permettono al robot aspirapolvere di pulire in maniera ancora più approfondita le zone in cui si concentra lo sporco, anche dove non lo vedete. Non meno importante il sistema a 3 fasi AeroForce: quest’ultimo non solo vi garantisce la massima precisione ma anche una potenza 5 volte superiore rispetto ai sistemi AeroVac di Roomba serie 600. Il brand ha pensato di migliorare ulteriormente anche il filtro di cui l’elettrodomestico è dotato, sfruttando una trama più fitta, per trattenere particelle di polvere, sporcizia e allergeni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

