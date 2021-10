Doppio sconto sull’impastatrice planetaria Electrolux Ekm5540: che affare!

Amazon ha inaugurato recentemente una nuova ed interessante iniziativa, rivolta soprattutto a tutti coloro che desiderano acquistare un prodotto che possa migliorare l’esperienza in cucina e ottimizzare tutte le operazioni di impasto della farina. Infatti, ora è disponibile l’impastatrice planetaria Electrolux Ekm5540 ad uno dei prezzi migliori di sempre. In questo articolo vi sveliamo come acquistarla in un’unica soluzione oppure attraverso dodici comode rate.

L’impastatrice planetaria Electrolux Ekm5540 è il prodotto perfetto per poter efficacemente impastare la farina. Dalla pasta sfoglia al pane croccante, questo elettrodomestico da cucina rappresenta la soluzione ideale per preparare pietanze deliziose. Grazie ai suoi accessori multifunzione, come la frusta piatta in silicone SoftEdge e il coperchio per la lievitazione PerfectRise, questa impastatrice è in grado di mescolare gli ingredienti migliori per ogni occasione

L’Electrolux Ekm5540, oltre a quanto detto, possiede una Luce LED integrata, che permette di avere una completa visibilità sul composto durante la preparazione. Al suo interno, inoltre, è presente un potente motore elettrico che eroga una potenza fino a 1200 W, in base ai suoi dieci livelli di velocità. All’interno della confezione ci sono un gancio impastatore, una frusta piatta in metallo, una frusta piatta in silicone, una frusta a filo, due recipienti in acciaio inox con paraschizzi e un coperchio.

Questo elettrodomestico è generalmente venduto a 394,00€, ma oggi e per altri quattro giorni potrete acquistarlo a “soli” 289,99€, a seguito di uno sconto del 26%, che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 104,01€. Sfruttando il coupon messo a disposizione dal portale, l’ammontare da pagare scende ulteriormente a 260,99€, pagabile sia in una sola soluzione oppure in dodici rate a tasso zero da 24,17€.

Chiaramente l’impastatrice in questione non rappresenta l’unico articolo attualmente in sconto, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate prendere visione di tutte le proposte di Amazon. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

