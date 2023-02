Possedere cosmetici, profumi e altri prodotti per la cura della persona di ottima qualità, può fare un’enorme differenza nella vostra routine quotidiana. Non solo perché Eau de Toilette, makeup e trattamenti per viso e corpo di qualità hanno un effetto drasticamente migliore rispetto alle versioni estremamente economiche, ma anche perché sono pensati per durare molto più a lungo nel tempo! Per questo motivo vi consigliamo di non farvi scappare gli sconti da Douglas fino al 25% per il Beauty Days!

In questi giorni, e solo fino a esaurimento scorte, potrete acquistare creme, rossetti, mascara e fragranze a costi davvero imbattibili. Partendo da Kylie Cosmetics e Chiara Ferragni fino a Dior, Chanel, Shiseido e molto altro ancora

Se, per esempio, state cercando il regalo di San Valentino perfetto per il vostro lui, vi proponiamo Scandal Pour Homme di Jean Paul Gautlierd da 30ml disponibile ad appena 59,24€ invece di 78,99€. Stiamo parlando di un profumo elegante e virile, dal tocco energizzante e coinvolgente grazie alle note legnose e ambrate.

Se, invece, state cercando l’idea perfetta per lei, il Lancôme La vie est belle a 83,99€ invece di 131,99€ da 75ml è davvero imperdibile. Basta descriverlo in poche parole: nota di testa di Patchouli, nota di cuore di Iris, fiori d’arancio e gelsomino e base

delicatissima alla Vaniglia, fava tonka e pera. Un profumo seducente e raffinato, in tutto e per tutto.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Douglas dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento degli articoli in vista di San Valentino.

