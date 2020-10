Due libri a soli 9,90€ per il Mondadori Bis

Per leggere un buon libro non è mai troppo tardi, è vero, ma questo potrebbe essere il momento giusto per farlo, dato che Mondadori ha lanciato il BIS su una vasta selezione di titoli, che vi permetterà di comprare due libri a soli 9,90€, un’ottima occasione per trascorrere le imminenti giornate fredde leggendo alcune delle opere più importanti.

Tra queste non può mancare ad esempio il Fiorire d’inverno di Nadia Toffa, la popolare conduttrice televisiva e giornalista italiana che purtroppo è venuta a mancare a causa di una delle malattie più tremende che ci sono in circolazione. Il libro racconta la sua storia, iniziando dalla culla fino ad arrivare alla scoperta della sua grave malattia che, seppur bruttissima, non è riuscita a cambiare lo stile di vita di quella che è stata una persona amante della vita e che, grazie al suo temperamento forte e schietto, ha superato tutte le avversità. Un libro che saprà darvi, pagina dopo pagina, la giusta dose di carica necessaria per non abbattersi nei momenti di maggiore difficoltà.

Tanti altri titoli disponibili e tra questi riteniamo meriti di essere segnalato anche Io, robot di Isaac Asimov, un libro che vi proietterà in un mondo in cui l’uomo si ritrova a confrontarsi con la logica più pura dell’universo dei robot. Concepiti per servire gli uomini, i robot sono dei servi fedelissimi che seguono alla perfezione le tre leggi che sono alla base di tutti i loro comportamenti e delle loro decisioni, dove si celano però le più grandi contraddizioni, che genereranno problemi paradossali e vere e proprie storie da incubo, portando il lettore a chiedersi quali siano i confini della logica e dell’etica umana.

