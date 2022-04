Avevamo aperto la mattinata segnalandovi l’ottima offerta che, su Amazon, sta coinvolgendo Mario Kart Live: Home Circuit, splendida esclusiva per Nintendo Switch, letteralmente con “una marcia in più”. Ebbene, ora torniamo a parlare di gaming, segnalandovi un’altra ottima offerta Amazon, stavolta relativa ad un recente titolo, qui scontato in edizione per PlayStation 5.

Stiamo parlando dello splendido e divertente Dying Light 2 Stay Human, che dagli originali 69,99€ è oggi in sconto a soli 41,99€, con uno sconto applicato del 40% che, per un titolo arrivato sul mercato solo lo scorso febbraio, non è affatto poco!

Intenso, adrenalinico e sviluppato tanto in orizzontale quanto in verticale, grazie al suo ambizioso level design, Dying Light 2 Stay Human è il sequel dell’ottima IP avviata qualche anno fa da Techland, e oggi definitamente consacratasi non solo allo sterminio degli zombie ma, soprattutto, ad un’esplorazione libera in stile parkour che, da un certo punto di vista, riporta alla mente reminiscenze dello splendido (e purtroppo bistrattato) Mirror’s Edge.

Ricchissimo di contenuti ed attività secondarie, Dying Light 2 è ambientato ad anni ed anni di distanza dal precedente capitolo, pur non perdendo nulla della verve del titolo originale, ed anzi, arricchendosi con tante nuove trovate, ed un piglio esplorativo davvero appagante.

Nei panni di Aiden, un viaggiatore in cerca di sua sorella Mia, saremo chiamati ad intrecciare rapporti con gli sparuti sopravvissuti della razza umana, oltre che a combattere orde e orde di non morti che, rispetto al primo capitolo, sembrano ora forti di nuove varianti e mortali evoluzioni.

Un titolo longevo, sfaccettato e molto dinamico, in cui la trama principale di circa 20 ore si intreccerà spesso con ricerche, richieste, ed occasionali sessioni di puro divertimento splatter, saltando da un palazzo all’altro di città ormai allo sbaraglio.

Insomma, parliamo di un titolo ottimo, divertente e longevo, qui proposto in una delle sue versioni migliori, quella per PS5, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista grafico e prestazionale. Per questo, vi suggeriamo caldamente di di acquistare il gioco subito, quanto meno prima che il prezzo torni al suo valore originale, la qual cosa è possibile visitando subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate completare immediatamente il vostro acquisto.

