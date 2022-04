Se volete ottenere capelli ricci, ondulati, lisci e asciutti con un unico prodotto, la soluzione migliore è il Dyson Airwrap. La suddetta piastra per capelli viene proposta da eBay a un prezzo scontato, che risulta vantaggioso pur trattandosi di un ricondizionato. La garanzia è di 1 anno e, come su tantissimi prodotti disponibili sul noto portale, viene offerta la spedizione gratuita.

Ribadiamo che, nonostante il Dyson Airwrap lo si possa acquistare su eBay, a spedirlo sarà direttamente Dyson, in quanto il noto brand vende alcuni dei suoi prodotti anche sul noto portale di compravendita. Un’occasione ottima, che vi permetterà di risparmiare 110 euro rispetto al prezzo di listino e avrete un prodotto paragonabile al nuovo.

Acquistare il Dyson Airwrap vuol dire portarsi a casa una piastra per capelli di altissimo livello, nonché la migliore disponibile sul mercato. Le tecnologie integrate per far sì che i vostri capelli vengano trattati nella maniera ottimale sono tante e vi consentiranno di creare infiniti styling. La più interessante è sicuramente l’effetto coanda, che attirerà i capelli e li avvolgerà attorno allo styler con la sola forza dell’aria, evitando così di fare troppo affidamento al calore e, di conseguenza, diminuire il rischio di rovinare il cuoio capelluto.

Il noto effetto coanda non poteva funzionare senza il motore Dyson V9 che, ruotando a una velocità di 110.000 giri al minuto, permette alla piastra di sprigionare la potenza sufficiente per creare questo effetto aerodinamico. Le temperature saranno sempre sotto controllo, grazie a una gestione intelligente del calore. Il Dyson Airwrap, pensate, controlla la temperatura oltre 40 volte al secondo e fa sì che quest’ultima non superi mai i 150°, prevenendo i danni da calore estremo. Vi segnaliamo, infine, che l’offerta eBay tiene conto della versione Complete, ossia quella meglio accessoriata con tre spazzole, un pre-styler, due coni Airwrap, un tappetino antiscivolo e ovviamente il box, all’interno del quale potrete riporre la piastra e gli accessori.

Insomma, sarà come avere una bacchetta magica, studiata per garantire che il vostro stile venga soddisfatto. A questo prezzo, il cui sconto ricordiamo è di oltre 100 euro, dovreste valutarne seriamente l’acquisto. Vi consigliamo quindi di trovare 5 minuti del vostro tempo per approfondire altri aspetti di questo strumento sulla pagina del venditore.

Allo stesso modo, vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, perché potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!