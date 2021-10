Black Friday Dyson, le migliori offerte

Manca un mese esatto al Black Friday e ad attendervi ci saranno sconti pazzeschi, i quali, come sempre, inizieranno un paio di settimane prima del fatidico giorno che, ricordiamo, sarà il 26 novembre. Essendo uno dei più grandi eventi dedicati alla scontistica, le offerte coinvolgeranno ogni tipologia di prodotti e, con ogni probabilità, i portali abbasseranno il prezzo anche sulle soluzioni a marchio Dyson.

A tal proposito, abbiamo pensato di riportare in questo articolo i prodotti Dyson che riteniamo dobbiate tenere in osservazione, soprattutto quando inizieranno le promozioni che anticiperanno un po’ quelle che saranno poi giornate di fuoco e ricche di offerte, le quali continueranno fino al Cyber Monday, per poi lasciare spazio a quelle a tema natalizie. Come detto, verso la metà di novembre i prezzi di alcune soluzioni Dyson potrebbero calare vertiginosamente, permettendovi di acquistare ciò che il vostro budget ora non ve lo permette.

Come saprete, Dyson è sinonimo di aspirapolvere ma il noto produttore di elettrodomestici realizza anche purificatori, asciugacapelli e altro. Gli articoli che potreste trovare in offerta sono quindi numerosi, ma il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio i seguenti prodotti, che sono i più richiesti e ambiti da tante persone.

Dyson V15 Detect

Difficilmente verrà scontato ma, essendo il Dyson V15 Detect il miglior aspirapolvere mai prodotto da Dyson, vale la pena controllarne il prezzo perché le sorprese potrebbero non mancare. Parliamo inoltre di quella che è forse la scopa elettrica migliore in assoluto, avente un laser integrato nella spazzola e un sistema intelligente che vi mostrerà dettagliatamente, tramite un bellissimo display LCD, quanta e che tipo di polvere raccoglie il dispositivo. Una caratteristica che, allo stato attuale, può vantare solo questo modello, così come la potenza. Insomma, la miglior scopa elettrica per chi vuole il meglio della tecnologia presente in un aspirapolvere.

Dyson V12 Slim

Il Dyson V12 Slim è l’aspirapolvere migliore del brand dopo il V15 Detect ed è probabile che venga scontato durante il Black Friday. Questa scopa elettrica imposta automaticamente la potenza adatta in base alle superficie. All’atto pratico, questo vuol dire che se viene usata su pavimenti lisci e con poca polvere, la scopa imposterà la potenza al minimo, per poi aumentarla nel momento in cui trova più sporco o quando la spazzola riconoscerà che si trova sopra ad un tappeto, senza che voi dobbiate muovere un dito. Ottima l’autonomia, visto che assicura 60 minuti di utilizzo senza cali di prestazioni.

Dyson V10 Absolute

Anche se non è il modello più recente, il Dyson V10 Absolute rimane ancora oggi uno dei migliori aspirapolveri nella sua fascia di prezzo e gode di soluzioni tecnologiche che lo rendono perfetto per la pulizia domestica. Il motore raggiunge i 125.000 giri al minuto, sufficienti ad aspirare ogni briciola sul pavimento e tappeto, nonché a fare in modo che l’autonomia non ne risenti. Inoltre, dispone di un contenitore molto grande e un sistema di filtraggio avanzato. Insomma, un aspirapolvere da tenere d’occhio, soprattutto se la percentuale di sconto dovesse essere interessante.

Dyson Supersonic

Progettato per diverse tipologie di capelli, il Dyson Supersonic è un altro prodotto del noto brand che merita di essere preso in considerazione qualora venga scontato in una delle tante promozioni che arriveranno nel corso del Black Friday. In questo caso non si tratta di un aspirapolvere, bensì di un asciugacapelli, le cui caratteristiche gli permettono di posizionarsi ai vertici della categoria. Un elettrodomestico perfetto per chi è solito cambiare stile ai capelli, oltre che asciugarli rapidamente senza la necessità di un flusso d’aria potente.

