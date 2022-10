Se state cercando la piastra per capelli perfetta per voi, versatile e ideale per realizzare qualsiasi acconciatura, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello top di gamma Dyson Corrale disponibile su Euronics a un prezzo davvero imbattibile! Per il momento, potrete portarla a casa al costo di soli 349,00€ invece di 449,00€. Un’offerta davvero imbattibile per questa piastra Dyson, tra i best seller del brand, scontata addirittura del 22%!

Piccola e compatta, da utilizzare con o senza filo e pensata per garantirvi il miglior risultato nel minor tempo possibile: Dyson Corrale è ,a tutti gli effetti, un ottimo investimento a lungo termine per la vostra cura dei capelli quotidiana. Per questo, trattandosi di un prodotto così valido e disponibile a un prezzo così vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile!

Pur assicurandovi delle acconciature eccezionali, la piastra Dyson Corrale evita di sfruttare un calore eccessivo, in modo tale da non danneggiare la vostra chioma anche con un utilizzo costante. Ciò è possibile solamente grazie alle lamine in lega di rame e manganese realizzato dal brand, pensate per flettersi e non lasciarsi sfuggire nemmeno una ciocca. In questo modo, viene aumentato drasticamente il controllo su ogni singolo capello e, di conseguenza, è possibile creare il vostro styling con minor calore e il 50% in meno dei danni!

Ovviamente, avrete la possibilità di scegliere tra 3 diverse impostazioni di calore: 165°C, 185°C e 210°C, ideali per adattarsi perfettamente alla vostra tipologia di chioma. Non meno importante, il prodotto in questione è dotato di un comodissimo display OLED che vi permette di visualizzare l’autonomia della batteria e la temperatura utilizzata in tempo reale. Inoltre, se avete bisogno di una maggiore autonomia per realizzare uno styling complicato, potrete collegarla con l’apposito filo magnetico rotante a 360°, per la massima comodità. Nel caso in cui abbiate intenzione di portare la piastra con voi, in viaggio o in borsa, sappiate che Dyson Corrale si spegnerà automaticamente dopo soli 10 minuti di inattività e potrete riporla, anche subito dopo l’uso, grazie alla fantastica chiusura di sicurezza.

