Siete alla ricerca di una buona occasione di risparmio? Niente paura, Mediaworld ha pensato bene di inaugurare una nuova ed intrigante iniziativa, denominata Dyson Days, che permette a tutti gli interessati di acquistare molteplici prodotti del marchio Dyson, come nel caso di aspirapolvere, robot aspirapolvere e asciugacapelli, con sconti fino al 20% e possibilità di finanziamento a tasso zero.

Le proposte di Mediaworld, rispetto alle altre sue promozioni, sono piuttosto limitate, tuttavia è possibile trovare alcune occasioni da non perdere assolutamente, come nel caso del bundle composto da una scopa elettrica senza filo Dyson Omni-Glide e la stazione di ricarica. Originariamente venduto a 523,00€, ora è disponibile a “soli” 398,00€, a seguito di uno sconto 124,00€, l’equivalente del 23%.

Stiamo parlando di due prodotti dall’ottimo potenziale, dato che insieme formano una coppia che può semplificare tutte le operazioni di pulizia e di ricarica. La scopa elettrica possiede un tubo flessibile e quattro ruote direzionali a 360 gradi, che aumentano l’usabilità di questo prodotto, infatti può muoversi in qualsiasi direzione.

Il Dyson Omni-Glide possiede, inoltre, tutte le tecnologie del marchio, oltre ad essere compatto e facile da manovrare, come ribadito nel paragrafo precedente. Al suo interno troviamo il motore Dyson Hyperdymium, che è in grado di ruotare fino a 105.000 giri al minuto per un’aspirazione potente sulle superfici. Non mancano anche cinque strati di filtrazione con membrane porose ePTFE per catturare il 99,97% delle particelle fino a 0.3 micron.

Insomma, un prodotto completo, compatto e potente, da non perdere visto il suo nuovo prezzo di vendita, abbinato alla sua stazione di ricarica. Chiaramente, il nostro consiglio è anche quello di visitare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del colosso dell’elettronica.

Infine, prima di passare al vostro prossimo acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!