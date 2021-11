Dyson: sconti fino a 200€ e prodotti esclusivi per il Black Friday

Gli aspirapolvere e i purificatori Dyson sono tra i prodotti più ambiti per ovvi motivi e grazie al Black Friday potrete ora acquistarli ad un prezzo più vantaggioso o, in alcuni casi, sempre a prezzo pieno ma con in regalo una serie di accessori di alto valore. Prima di scoprire le offerte, vi ricordiamo che siamo alle fasi conclusive del Black Friday, quindi avete poco tempo per acquistare i migliori prodotti Dyson facendo un favore al vostro portafoglio.

Come avrete intuito, la promozione proviene dallo store ufficiale, dove a ricevere un trattamento speciale sono gli ambiti aspirapolvere senza filo, i purificatori d’aria, una serie di lampade da terra e il robot aspirapolvere sempre di Dyson. Lo sconto maggiore arriva a 200€ e coinvolge il purificatore Dyson Purifier Cool, che viene proposto ora a 399,00€ invece di 599,00€. Ad ogni modo, riteniamo che a molti di voi interessi di più la proposta inerente al Dyson V8 Total Clean, il quale viene proposto non solo a 100€ in meno ma anche in una colorazione esclusiva.

Come saprete, il Dyson V8 Total Clean non è l’ultimo arrivato in casa Dyson, ma oggi è l’aspirapolvere con il miglior rapporto qualità/prezzo tra quelli ancora in produzione dall’azienda, soprattutto ora che gli è stato tagliato il prezzo di ben 100€. Il motore, infatti, è pur sempre in grado di aspirare qualsiasi briciola dal pavimento e da mobili e divani, un’operazione che facilitata inoltre dagli accessori dedicati inclusi nella confezione, che vi permetteranno di pulire ogni zona della casa in una manciata di secondi.

Come ogni aspirapolvere senza filo del brand, l’autonomia è ottima e nel caso di Dyson V8 Total Clean parliamo di un’aspirazione continua di 40 minuti e senza cali di potenza. Insomma, un aspirapolvere potente e capace di soddisfare qualsiasi esigenza, soprattutto con la sua modalità Max, che aumenta ancora di più la potenza dell’elettrodomestico facendo sì che ogni tutto quello che passi davanti alla spazzola venga catturato in un’istante.

Detto ciò, vi ricordiamo che rimane poco tempo prima che anche il Black Friday Dyson giunga alla conclusione, motivo per cui consigliamo caldamente di cliccare sul link in basso che vi porterà direttamente sulla pagina dello store, dalla quale scoprirete tutte le offerte dedicato a questo evento. Non dimenticatevi, infine, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!