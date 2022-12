Dyson è uno dei brand leader nel settore degli elettrodomestici, con prodotti sul mercato che si distinguono per la loro incredibile qualità e semplicità d’uso. In particolare, gli aspirapolvere senza filo prodotti dall’azienda inglese sono tra i migliori in assoluto sul mercato: riusciranno infatti a rivoluzionare completamente la vostra routine di pulizie domestiche, rendendola notevolmente più rapida ed efficace. Sa da tempo stavate pensando di acquistare uno dei prodotti di Dyson, facendovi una coccola in occasione del periodo natalizio, è arrivata l’occasione giusta!

Sullo store ufficiale di Dyson infatti è ora possibile acquistare l’aspirapolvere senza fili Dyson v15 Detect Absolute a 749,00€, ricevendo completamente in omaggio la stazione di ricarica Floor Dok dal valore di 150,00€! Inoltre, sono disponibili le opzioni di pagamento in 3 rate da 249,66€ senza interessi tramite Klarna, la spedizione gratuita e il reso gratuito, esteso fino al 26 gennaio; si tratta quindi di un’occasione imperdibile per portarvi a casa il bestseller del settore!

Il Dyson v15 Detect Absolute è l’aspirapolvere senza filo più potente e intelligente mai prodotto dal brand inglese: un sensore piezoelettrico misura costantemente le particelle di polvere aspirate, incrementando automaticamente la potenza di aspirazione del motore qualora venga rilevata una maggiore concentrazione di sporco. Riuscirete così a pulire sempre qualsiasi superficie alla perfezione, risparmiando energia e non perdendo nemmeno un granello grazie alla luce posizionata sotto la spazzola, la quale vi consentirà di vedere anche le particelle altrimenti invisibili.

Vi è poi la nuova spazzola Digital Motorbar, che vi consentirà di raccogliere senza problemi capelli e peli da ogni superficie, rimuovendoli poi in automatico dal rullo tramite le apposite palette anti-groviglio. Non vi dovrete dunque più fermare mentre fate le pulizie, ma potrete aspirare ovunque, sfruttando la potenza e versatilità dell’aspirapolvere senza filo, che raccoglierà lo sporco anche dai punti difficili da raggiungere. Riuscirete anche a massimizzare le prestazioni, risparmiando energia allo stesso tempo: il Dyson v15 Detect Absolute ha infatti tre diverse modalità di potenza, utili per ogni situazione.

Come accennato, acquistando il Dyson v15 Detect Absolute dallo store ufficiale riceverete in omaggio il Floor Dok, con cui potrete caricare comodamente il vostro aspirapolvere e al contempo conservarlo in modo ordinato mentre non lo state utilizzando. La stazione di ricarica è perfetta anche per riporre gli accessori dell’elettrodomestico, e grazie alla base in alluminio dotata di piedini in gomma avrete non solo la massima stabilità, ma anche la facoltà di spostarla facilmente su ogni tipo di pavimento.

Insomma, il Dyson v15 Detect Absolute è un aspirapolvere senza precedenti, quindi non possiamo far altro che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina di Dyson dedicata al prodotto. Il nostro suggerimento è quello di approfittare il prima possibile della promozione, dato che potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero esaurire le scorte disponibili.

