Nel corso degli ultimi anni i prodotti Dyson dono diventati oggetto del desiderio di moltissime famiglie italiane. Questo è dovuto all’indubbia qualità dei prodotti, la facilità di utilizzo e le tecnologie innovative in esse contenuti. Tra i più desiderate indubbiamente troviamo il Dyson V15 Detect Absolute, l’aspirapolvere senza filo più potente e intelligente attualmente sul mercato.

Il Dyson V15 può raggiungere un’autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco ed è fornito di uno schermo LCD che riporta le informazioni più importanti in tempo reale, misurando e contando costantemente le particelle di polvere. In questo modo è possibile vedere cosa e quanto stai aspirando. La potenza di aspirazione viene adattata in maniera automatica durante l’utilizzo, anche grazie al laser che rivela ogni particella, permettendovi quindi di ottimizzare la durata della batteria.

Grazie al motore Dyson Hyperdymium da 240AW, che raggiunge la ragguardevole velocità di 125.000 giri/min, sarete in grado di effettuare una pulizia profonda ed accurata, senza farvi sfuggire nessuna particella di sporso e polvere. La spazzio Hight Torque è inoltre perfettamente adatta ad aspirare ogni superificie, anche i tappeti, grazie alla tecnologia anti-groviglio che cattura polvere e capelli senza nessun problema.

Il periodo natalizio è uno dei pochi dell’anno in cui è possibili trovare offerte su questo prodotto, quindi vi congiliamo di tenere d’occhio i negozi che vi segnaliamo in questa news per non perdere nessuna occasione per regalarvi un Dyson V15!

Le migliori offerte per regalare Dyson V15 a Natale

