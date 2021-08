Dyson V8, la scopa elettrica ad un prezzo super con Unieuro!

Come avrete visto, sono già numerosissime le offerte che vi abbiamo proposto in mattinata, come quelle a cadenza giornaliera di Amazon e Mediaworld. Nel corso della giornata ve ne offriremo altre, ed in questo articolo vi illustriamo le promozioni di Unieuro, che permetteranno a tutti gli interessati di acquistare prodotti hi-tech a prezzi decisamente contenuti, grazie a sconti che possono raggiungere la percentuale del 60%!

La lista degli articoli compatibili con l’iniziativa “Sottocosto” di Unieuro sono molteplici e variegati ma, tra le varie offerte attualmente disponibili, vogliamo consigliarvi l’acquisto della scopa elettrica Dyson V8, che rappresenta una delle migliori soluzioni in commercio per quanto riguarda la pulizia domestica di superfici orizzontali e verticali. Solitamente disponibile a 329,90€, quest’oggi è acquistabile al costo di 279,00€, a seguito di uno sconto di oltre 50,00€ dal prezzo consigliato.

Il Dyson V8, come già specificato in questo articolo, rappresenta un valido compagno per le pulizie domestiche per diversi motivi. Innanzitutto, possiede una batteria a sei celle agli ioni di litio che assicura fino a 40 minuti di pulizia ininterrotta senza alcun calo di prestazioni, e dunque può erogare una potenza aspirante pari a quella nominale, vale a dire di 115 W!

Questa scopa elettrica non solo garantisce prestazioni di altissimo livello, ma trattiene al suo interno polvere e allergeni senza il rischio di perdite, infatti riesce ad imprigionare il 99,97% della polvere fino a 0,3 micron. Invece, tra la sua dotazione di accessori, vanta una comoda base di ricarica a muro, grazie alla quale potrete ricaricare le batterie con la massima comodità. E poi, grazie alle sue due spazzole ed alle due modalità di pulizia, permette di eliminare lo sporco su qualunque tipo di superficie, compresi i tappeti.

Stiamo parlando, insomma, di un prodotto di assoluto valore e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Tuttavia, l’offerta relativa al Dyson V8 non è l’unica disponibile su Unieuro, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo all’intera proposta del portale al seguente indirizzo.

