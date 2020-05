“Niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta” recita una famosa frase, e lo sanno bene da Onlinestore dove è cominciata la stagione delle promozioni sulle e-bike da acquistare grazie al bonus mobilità! Per l’appunto se si acquista una fantastica bicicletta e-bike presso il loro store, sarà possibile pagarla in 20 comode rate con un finanziamento senza interessi, ed è possibile far rientrare il tutto nel contributo offerto dal bonus mobilità, che vi abbiamo già spiegato come ottenere.

Fra i numerosi modelli di biciclette elettriche in promozione vogliamo parlarvi, in particolar modo della Vivobike VC26W City Bike, che adesso potete acquistare al super prezzo di 809,00€ anziché 1.699,99€! Questa e-bike da città ha un design classico ed elegante, ed è munita di una potente batteria Samsung da 36V che con i suoi 8.000 mAh assicura un’autonomia di 50Km. Ma non è tutto, questa City Bike è equipaggiata con un display LED, un sistema frenante a disco ed un cambio Shimano a 7 velocità, che conferiscono alla bicicletta un’estrema versatilità in qualsiasi circostanza.

Assieme alla Vivobike City Bike VC26W sono disponibili molte tipologie di e-bike in questa promozione di Onlinestore, ed il nostro suggerimento è quello di visitare la pagina dedicata all’offerta per poter scegliere il modello che soddisfa di più le vostre necessità. Oltre ai prodotti della mobilità elettrica, vogliamo ricordarvi che presso il negozio di Onlinestore è possibile trovare numerose promozioni in questi giorni che riguardano piccoli e grandi elettrodomestici ed vari modelli di auricolari Apple AirPods. Prima di lasciarvi andare, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

