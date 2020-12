È tornato il Sottocosto da Mediaworld: prezzi scontati fino al 60%!

Con l’avvicinarsi sempre più delle feste natalizie, da MediaWorld è tornato il Sottocosto che vi permetterà di acquistare una vasta gamma di articoli tecnologici come smartphone, smart TV, elettrodomestici, notebook e tanto altro con i prezzi scontati fino al 60% e tasso zero in caso di finanziamenti, ma solamente fino al 20 dicembre. Proprio per l’esclusività di questa promozione ci permettiamo di consigliarvi di approfittare subito di questa iniziativa, sia per cercare originali idee regalo e soprattutto per evitare il prolungarsi della consegna degli acquisti.

Sottocosto di MediaWorld risaltano le cuffie wireless 79,00€ con uno sconto di ben 100€ dal loro prezzo originale. Con la loro particolare tecnologia di cancellazione attiva del rumore, queste cuffie garantiscono prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente, infatti basta premere il tasto NC posto sul padiglione per attivare la speciale intelligenza artificiale che filtra i suoni e migliora l’audio riprodotto. Grazie ai potenti driver da 40mm, le DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) ha il compito di migliorare la qualità dei file musicali aggiungendo ricchezza e arricchendo ulteriormente il suono. Tra i molti prodotti inclusi nel catalogo deldi MediaWorld risaltano le cuffie wireless Sony WHCH700NB che possono esser acquistate ad appenacon uno sconto di ben 100€ dal loro prezzo originale. Con la loro particolare tecnologia di, queste cuffie garantiscono prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente, infatti basta premere il tastoposto sul padiglione per attivare la specialeche filtra i suoni e migliora l’audio riprodotto. Grazie ai potenti, le Sony WHCH700NB sono in grado di riprodurre profondi bassi assieme ad un’ampia gamma di frequenze, ed inoltre la tecnologia(Digital Sound Enhancement Engine) ha il compito di migliorare la qualità dei file musicali aggiungendo ricchezza e arricchendo ulteriormente il suono.

comodi ed aderenti su tutta la superficie in fase di ascolto, e per favorirne il trasporto possono assumere una forma piatta più pratica, mentre l’archetto superiore è a scorrimento in modo da regolare la grandezza delle cuffie. Per quanto riguarda le prestazioni delle fino a 35 ore in modalità di eliminazione del rumore, rimanendo in riproduzione continua. I due comodi padiglioni ovali delle Sony WHCH700NB si adattano perfettamente all forma dell’orecchio in modo da risultareedsu tutta la superficie in fase di ascolto, e per favorirne il trasporto possono assumere unapiù pratica, mentre l’archetto superiore è a scorrimento in modo da regolare la grandezza delle cuffie. Per quanto riguarda le prestazioni delle Sony WHCH700NB , sono dotate di una batteria che è in grado di durarein modalità di eliminazione del rumore, rimanendo in riproduzione continua.

Oltre alle cuffie Sony WHCH700NB sono solo uno dei tanti prodotti scontati che Mediaworld ha inserito nel suo Sottocosto, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare la promozione perfetta entro il 20 dicembre. Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

