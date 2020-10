Eaglemoss: acquista una statuetta del Campionato WWE e ne ricevi un’altra in regalo!

Amanti del collezionismo, siete pronti ad una nuova promozione tutta dedicata al Campionato WWE? Benissimo perché da Eaglemoss è iniziata una promozione fatta apposta per voi! Acquistando infatti due statuine dei campioni WWE, quella dall’importo minore vi verrà regalata! Una vera occasione per tutti gli amanti del wrestling che vogliono avere una riproduzione dei loro campioni preferiti.

Le protagoniste di questa offerta sono le statuite dipinte a mano, con tanto di piedistallo con scritto WWE, e sono ricchissime di dettagli, in modo che in appena 13cm di altezza riescono a riprodurre alla perfezione i personaggi come nel caso della statuina di The Rock, con tanto di nome sui pantaloni, benda sul braccio e rappresenta il campione intento ad urlare al microfono verso i suoi avversari. Sono presenti poi alcune composizioni con dei doppi campioni della WWE al prezzo di 34,99€, modo da poter replicare le squadre più famose oppure per omaggiare iconici scontri. Per altro, in questa promozione, oltre alle spettacolari riproduzioni dei combattenti, sono incluse nella promozione anche delle speciali riviste ufficiali di 16 pagine, redatte da esperti di WWE, dove vengono analizzate le carriere di combattenti fra mosse, storie egli scontri più famosi.

Visto la gran varietà di lottatori disponibili, con esponenti di tutte le epoche, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina di Eaglemoss relativa alla promozione, così da poter trovare quella più in linea con i vostri gusti. Infine, prima di farvi salire sul ring delle offerte Eaglemoss presenti, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!