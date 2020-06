eBay: 5 euro di sconto sugli acquisti di accessori auto e moto

Come un fulmine a ciel sereno, eBay ha pensato di offrire un codice sconto a tutti i suoi utenti, dedicato principalmente a tutti coloro che sono interessati all’acquisto di accessori per l’auto oppure per la motocicletta. Il colosso dell’e-commerce, inoltre, ha dichiarato che la promozione terminerà il prossimo 23 giugno alle 23:59, quindi affrettatevi per non perdere questo piccolo vantaggio.

Innanzitutto, il coupon in questione permette di ottenere uno sconto pari a cinque euro su moltissimi prodotti del catalogo eBay. In questo articolo non troverete la lista completa dei prodotti promozionati, ma soltanto una selezione dei migliori articoli presenti sul mercato in questione.

Per ottenere lo sconto, inoltre, è necessario utilizzare l’applicazione eBay per Android e iOS e, durante la fase d’acquisto, inserire nel riquadro adatto il codice “PITSTOPGIU20”. Vi consigliamo di seguire questa semplice procedura, cosicché non possiate perdere la possibilità di ricevere l’offerta. L’ordine minimo per accedere alla promozione è di 50 euro!

Se siete interessati alla lista completa dei prodotti promozionati, vi consigliamo di consultare il seguente indirizzo. Infine, prima di passare alla nostra selezione, vi raccomandiamo di seguirci sui nostri canali ufficiali Telegram, dove potete trovare le migliori offerte sul mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e, persino, dei prodotti “Made in China”. Vi aspettiamo su Telegram!

N.B.: il coupon per accedere alla promozione è “PITSTOPGIU20”.

Accessori auto e moto, la nostra selezione di prodotti

Informazioni sul buono sconto

Coupon utilizzabile solo da App eBay (iOs e Android) nelle categorie di Ricambi e accessori per Auto e Moto (131090)

(iOs e Android) nelle categorie di (131090) Codice coupon: PITSTOPGIU20

Sconto applicato: 5€

Spesa minima richiesta: 50€

Inizio: 10 Giugno ore 9.00

Fine: 23 Giugno ore 23.59

