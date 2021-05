eBay: extra sconto del 10% sui prodotti ricondizionati

Nel corso della giornata odierna vi abbiamo segnalato tantissime offerte interessanti, ma se il vostro obiettivo è quello di risparmiare il più possibile, superando persino il 50% di sconto sui prodotti più ambiti, la soluzione è il ricondizionato. A tal proposito, vi informiamo che su eBay è stata attivata una promozione che coinvolge proprio centinaia di articoli ricondizionati, i quali potranno essere acquistati ad un prezzo ancora più stracciato grazie al codice sconto PITREFURB21, che ridurrà di un ulteriore 10% i già fantastici sconti presenti sul portale, fino al 23 maggio.

Come anticipato, il noto portale di compravendita propone centinaia di prodotti ricondizionati e se pensate che questi si limitino a smartphone e notebook vi sbagliate, dato che ci sono anche una serie di elettrodomestici per la casa, i cui prezzi sono stati decurtati in maniera pesante. Insomma, un’ottima occasione per procurarsi alcuni dei dispositivi più popolari e utili a prezzi probabilmente mai così bassi, al costo di possibili piccole imperfezioni estetiche, ma il cui funzionamento è garantito dal venditore, che ha testato o rimesso a nuovo le parti non funzionanti di un specifico prodotto.

Ribadiamo che le occasioni sono tante, ma vogliamo segnalarvi la friggitrice ad aria Philips HD9652/90 Airfryer XXL, un modello che normalmente viene venduto ad oltre 300€ ma che potrà essere vostro a soli 184,90€, a cui bisogna sottrarre lo sconto extra del 10% che vi farà risparmiare altri 18€ circa. Abbiamo deciso di proporvi questo prodotto perché si tratta di una delle migliori friggitrici ad aria presenti sul mercato, e riuscire a portarsela a casa a questa cifra significa fare un ottimo affare, nonostante non si tratti di un nuovo.

Le occasioni di eBay relative al ricondizionato sono molteplici, quindi suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire il catalogo completo e, come sempre, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

