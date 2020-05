eBay: offerta imperdibile per la smart TV LG 75UM7110 da 75″!

Continuano le imperdibili offerte eBay nell’ambito delle smart TV! Dopo la proposta di ieri, relativa l’ottima smart TV 4K Samsung UE82RU8000 da ben 82″, vi segnaliamo oggi un’altra straordinaria offerta, stavolta relativa un altro pannello di grandi dimensioni, ovvero l’elegante e performante LG 75UM7110 da 75″, venduta al prezzo shock di soli 799,00!

Un’offerta coi fiocchi, specie se si considera lo sconto applicato di ben 700,00€, pari al 46% del prezzo originale (1.499,00€). Dotata di tecnologia Active HDR 4K, questa ottima smart TV LG ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi. Il formato multi-HDR, che include l’HDR10 e l’HLG, insieme alla tecnologia di regolazione dinamica LG offre inoltre una qualità HDR con ben pochi rivali, con la risultante di immagini nitidissime e dai colori vivaci. Dotata di una sosfisticata IA sviluppata da LG, la 75UM7110 non solo è compatibile con i principali assistenti vocali del mercato, ma è in grado di imparare ad elaborare i gusti dello spettatore, permettendo una risposta sempre più rapida e accurata in base alle richieste di visione. Volete vedere un film avventuroso o un horror? La 75UM7110 sarà certamente in grado di consigliarvi quello che fa per voi!

Insomma, stiamo parlando di una smart TV con tutti i crismi, ancora tra i prodotti di punta del catalogo LG e venduta originariamente al prezzo di ben 1.499,00€, che grazie allo sconto del 46% applicato da eBay, renderanno l’acquisto decisamente più accessibile per tutti. Ovviamente, si tratta di un’offerta limitata alle scorte del venditore (l’affidabilissimo Monclick) e che, pertanto, potrebbe ben presto comportare l’esaurimento della promozione e la fine delle scorte, motivo per cui vi invitiamo caldamente a vagliare l’acquisto ed approfittarne subito, così da poter arricchire il vostro salotto con una TV degna delle migliori esperienze cinematografiche!

>> Clicca qui per acquistare la Samsung 75UM7110 <<

