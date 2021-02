eBay: oltre il 60% di sconto sugli accessori e i ricambi per auto e moto!

Vi segnaliamo che su eBay, oltre alle ottime occasioni degli Imperdibili viste in mattinata, sono disponibili anche una nuova serie di offerte dedicate agli accessori e ricambi per auto e moto, con sconti che vanno oltre 60% in alcuni casi con tantissime soluzioni che potranno rendere i vostri mezzi perfetti. Non ci è dato sapere quando terminerà questa serie di sconti, ma vista la particolarità di alcune offerte presenti vi consigliamo di cogliere al volo l’occasione, ma non è tutto vi ricordiamo inoltre che su eBay in questi giorni potete anche acquistare in esclusiva la scopa elettrica Xiaomi G9 Vacuum Cleaner utilizzando anche un codice sconto per ricevere il 10% di sconto in più!

Questa iniziativa vi permetterà di fare tutti gli acquisti necessari per poter affrontare la guida in tutta sicurezza, con offerte riguardanti una vasta selezione di caschi da moto e da scooter, come il caso di quello realizzato da Eglemtek, composto in materiale termoplastico che ne ottimizza la vestibilità e la resistenza, dotato di visiera e rivestimento in pelle marrone, con persino la parte interna completamente rimovibile e lavabile. Vi segnaliamo poi anche l’offerta relativa alle catene da neve per auto e camion, disponibili con il 45% di sconto, che potranno essere vostre ad appena 36,99€ nella confezione da 6 catene capaci di adattarsi a tutti i tipi di pneumatici grandi fino a 225 mm.

Se invece siete più alla ricerca della personalizzazione del vostro veicolo, non preoccupatevi, infatti in questa tornata di offerte presenti su eBay troverete anche una selezione di prodotti pensati per la sostituzione delle frecce laterali, dei fari a LED Xenon, ma anche soluzioni per una maggior praticità nell’abitacolo come una coppia di porte USB nelle auto che non ne dispongono e persino scegliere la vostra nuova autoradio con tanto di monitor touchscreen.

eBay, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un fino a 50€ sui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima! Insomma, avrete capito che le offerte relative agli accessori per auto e per moto sono tante, oltre che molto differenti tra loro, il nostro suggerimento che vi diamo è quello di visitare la pagina relativa alla promozione su eBay , così da poter consultare l’intera proposta e trovare quello perfetto per voi. Sempre parlando di, ne approfittiamo anche per ricordarvi che sul portale è ancora possibile ricevere un buono sconto gratuito in grado di farvi risparmiaresui vostri prossimi acquisti, con un catalogo di prodotti che viene continuamente aggiornato, quindi approfittatene quanto prima!

