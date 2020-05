eBay: prezzo shock per la smart TV Samsung UE82RU8000 da 82″! 

Se siete alla ricerca di un’ottima smart TV e volete cogliere al volo un’occasione eccezionale, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata all’offerta proposta oggi da eBay per l’ottima smart TV 4K Samsung UE82RU8000 da ben 82″!

Dotata di tecnologia Dynamic Crystal Color, la smart TV Samsung UE82RU8000 offre una gamma di ben un miliardo di colori con risoluzione UHD, certificata per una qualità d’immagine impeccabile e per una profondità dei neri impareggiabile, complice l’ottimizzazione nella gestione di contrasto e HDR, che dona alle immagini una qualità impeccabile, specie se siete alla ricerca di un grande pannello adatto al gaming su console.

Merito anche della funzione UHD Dimming, che suddivide lo schermo in sezioni per ottimizzare colore, nitidezza e i livelli di nero e bianco puro per garantire un contrasto ottimale dell’immagine. Una TV fantastica, che risolve agevolmente anche i problemi di imput LAG che, generalmente, possono investire le TV quando ci si affaccia al mercato alla ricerca di una soluzione per il gaming. Samusng ha infatti integrato nella sua TV la tecnologia FreeSync, che riduce il ritardo nella ricezione del segnale, garantendo una risposta quasi in tempo reale.

Insomma, stiamo parlando di una vera e propria top di gamma, immessa sul mercato meno di un anno fa, ed oggi disponibile con uno sconto pari al 46%! Un’occasione davvero unica per portarsi a casa un pannello ampio, elegante e dalle performance di assoluto pregio, per quella che è un’offerta che – ne siamo certi – avrà vita breve su eBay, complice la disponibilità limitata del rivenditore (Monclick).

