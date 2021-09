eBay: sconti fino a 50€ su smartphone, notebook e TV, grazie a questo coupon!

Con l’arrivo di settembre molte persone iniziano a pensare per vari motivi ad alcuni acquisti in ambito tecnologico. Spesso in questo periodo, visti anche i numerosi annunci, si tende a cambiare il proprio smartphone. Con l’inizio delle scuole e la ripresa nei luoghi di lavoro molti sono alla ricerca di un computer portatile aggiornato e con gli imminenti cambiamenti del formato digitale terrestre moltissime persone stanno acquistando o stanno pensando di cambiare il proprio televisore.

Se rientrate in queste categorie vi consigliamo di prestare particolare attenzione all’iniziativa proposta da eBay con il suo Tech Coupon. Infatti grazie ad esso, oltre ai normali sconti, potrete applicare un’ulteriore riduzione di prezzo fino ad un massimo di 50€ e tutto questo è disponibile fino a 3 volte per ogni utente della piattaforma. Il codice da usare è BACKTOTECH e sarà valido fino al 26 di settembre sugli acquisti effettuati partendo da questa pagina dedicata.

In questa iniziativa ovviamente non mancano i marchi più importanti del settore per ogni tipologia di prodotto ed è quindi difficile andare ad indicarvi dei prodotti in particolare. Qui di seguito trovate quindi le pagine dei brand di rilievo in cui trovare i prodotti su cui applicare il codice BACKTOTECH per avere lo sconto ulteriore del 5% fino ad un massimo di 50€.

Offerte Smartphone

Apple Samsung Xiaomi Oppo Huawei

Offerte Smart TV

Samsung LG Philips Hisense Sony

Offerte Notebook

HP Apple Lenovo Asus Acer

Informazioni sul buono sconto

Valore Coupon: 5%

Sconto Massimo: 50€

Codice: BACKTOTECH

Utilizzi: 3 per ogni utente

Inizio: 13 Settembre 2021 ore 9:00

Fine: 26 Settembre 2021 ore 23:59

Coupon valido solo sulle categorie Cellulari e smartphone, Computer portatili laptop e notebook, Televisori da rivenditori selezionati.

da rivenditori selezionati.

