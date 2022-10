Se siete rimasti a corto di attrezzi, vi informiamo che su eBay troverete quasi 150 articoli che potrebbero fare al caso vostro a prezzi più che adeguati. Dagli elettroutensili più grandi fino a piccoli oggetti, utili per eseguire lavori precisi, come potrebbe essere, ad esempio, un semplice coltellino richiudibile con punta acuminata.

Fai da te è sinonimo anche di giardinaggio, pertanto aspettatevi un mucchio di occasioni anche su una selezione prodotti a tema, riguardante attrezzi come trapani, smerigliatrici e valigette piene di accessori. Le percentuali di sconto saranno alte per un tempo limitato e, in molti casi, riguardano le migliori marche del settore. Se ne potrebbero citare tante, ma ci limitiamo a segnalarvi Makita, Einhell, Black+Decker e Outsunny, produttori affidabili che forse avrete già avuto modo di scoprire in alcune delle nostre guide all’acquisto, come potrebbe essere, ad esempio, quella dedicata ai migliori tagliasiepi.

Se avete un giardino e volete curarlo prima della stagione invernale, l’offerta sul biotrituratore Outsunny è sicuramente una delle più interessanti, poiché parliamo di un prodotto pensato non per liberare il giardino dalle foglie (per quello ci pensa un soffiatore), bensì dai ramoscelli che, solitamente, sono quelli che occupano maggior spazio, nonché i più difficili da buttare.

Con questo attrezzo di Outsunny, che potrete acquistare a soli 79,99€ invece di 119,95€, potrete liberarvi dei rami e cespugli in maniera facile e veloce, dato che il biotrituratore li trasformerà in piccoli detriti, che andranno a finire automaticamente nel pratico sacco da 50 litri. Oltre a rendere più pulito il giardino, questo attrezzo si rivelerà ottimo anche per eseguire la pacciamatura, impedendo così la crescita delle malerbe e mantenere la giusta umidità sul suolo.

Con due ruote alla base e con un rinforzo antiscivolo, spostarlo da un luogo all’altro sarà tutt’altro che pesante, nonché sicuro, dato che il motore è studiato per far sì che non si avvii quando viene aperto il trituratore. Un interruttore di sicurezza eviterà poi sovraccarichi e riavvii, mentre una paletta vi aiuterà a spingere rami e cespugli all’interno del macchinario.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

