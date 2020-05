eBay: sconti su bici e monopattini per affrontare del bonus statale!

Come saprete, uno dei problemi che stanno caratterizzato questa Fase 2 dell’emergenza scatenata dal COVID-19 consiste nelle difficoltà con cui molti, moltissimi lavoratori, stanno tornando al lavoro. Un problema creato dalla necessità di rispettare il distanziamento sociale che, come prevedibile, sta significando rallentamenti in quelli che sono gli spostamenti attraverso i servizi di mobilità pubblica. Per rispondere a questa emergenza, il Governo ha da poco emanato un decreto che favorisce l’acquisto di mezzi di trasporto alternativi ed elettrici stanziando, per buona parte della popolazione, un bonus di 600€ valido sull’acquisto di monopattini elettrici, bici elettriche ed altri mezzi di mobilità alternativa e green, con l’intento di favorire il movimento di lavoratori e studenti nelle aree urbane ad alta densità.

Su come accedere al bonus vi istruiremo a breve con un articolo appositamente redatto ma, per quel che riguarda l’immediato, vogliamo segnalarvi quella che è la tornata di offerte che eBay ha deciso, da subito, di dedicare ai mezzi di trasporto ecologici, proprio con lo scopo di contrastare gli evidenti problemi di mobilità che molti di noi stanno vivendo in questi giorni.

Abbiamo quindi pensato di proporvi una selezione di prodotti in sconto, così da indirizzarvi verso quelle che, almeno a nostro giudizio, sono le promozioni di cui vale la pena approfittare! L’invito, in ogni caso, è quello di tenere d’occhio la pagina eBay dedicata ai prodotti in offerta, così da non perdervi nessuna delle ottime offerte in corso.

