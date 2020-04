eBay: tante offerte per i nostri amici a quattro zampe!

Vi segnaliamo che su eBay è partita un’ottima offerta dedicata al cibo per i nostri amici a quattro zampe! Sullo store sono infatti disponibili molte opzioni di acquisto per i prodotti a marchio Cesar e Sheba, ovvero due dei principali marchi di alimenti specifici per cani e gatti, con anche qualche incursione da parte di Pedigree e dei suoi popolarissimi “Denstastik”, ovvero gli stick edibili dedicati alla pulizia quotidiana dei denti di cani di ogni razza ed età.

Le offerte sono molto convenienti e vi permetteranno di acquistare comodamente grandi quantità di cibo a prezzi decisamente convenienti! Una comodità non da poco, specie considerando l’ottima scelta proposta da eBay che punta non solo alla quantità, ma anche alla varietà, con tante ricette diverse e certificate, pensate appositamente per fare la felicità dei nostri fedeli amici a quattro zampe!

Dunque, senza indugiare oltre, vi lasciamo a quella che è la nostra selezione di prodotti, ricordandovi che, tuttavia, la proposta eBay non si ferma qui e che sono disponibili moltissimi altri prodotti in sconto, anche da marchi come Frolic e Whiskas! Motivo per cui, come sempre, vi consigliamo caldamente di dare un’occhiata all’intera selezione di proposte del portale, così da non perdervi neanche uno degli ottimi sconti disponibili! Infine, prima di lasciarvi allo shopping di oggi, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte del mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Per cani

Per gatti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!